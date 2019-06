Rassegna letteraria estiva "flumina", tutti gli appuntamenti in Villa Valmarana a Noventa

Villa Valmarana è un grande patrimonio storico ed architettonico della comunità di Noventa Padovana, ed è un preciso intento della nostra Amministrazione aprirla sempre più al pubblico, rendendola cuore pulsante della vita culturale del paese.

Il “bello” di Noventa, espresso dalle sue ville, ma soprattutto dalla vivacità e dallo spirito di aggregazione dei suoi cittadini, ha ispirato molti artisti, ed ispira anche Matteo Righetto. Cresciuto tra di noi, Righetto ritorna, dopo lunghe tournée di presentazione dei suoi libri, per coinvolgerci in una rassegna letteraria ispirata al fiume, l’elemento naturale preponderante a Noventa, vissuto come fattore di incontro, anziché di separazione.

Benvenuti, dunque, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, a tutti coloro che vorranno immergersi nelle atmosfere suggestive della “terra tra due fiumi”.

Il Sindaco

Luigi Alessandro Bisato

“Il genius loci di Noventa Padovana ha origine nei due corsi d'acqua che nei secoli hanno orientato la geostoria, la cultura e il paesaggio circostanti.

Da sempre fautori di incroci di civiltà, i fiumi esprimono concettualmente una metafora del passaggio, dell'attraversamento, e quindi in senso più ampio il superamento di ogni frontiera e il divenire delle cose. Flumina (in latino: i fiumi) è pertanto il nome scelto per una rassegna d'autore annuale che si propone, grazie all'incontro e al dialogo con un ristretto novero di scrittori rappresentativo della letteratura veneta odierna, di riflettere sulla contemporaneità locale e globale, intesa anzitutto come dialettica ecologica tra individuo e società."

Matteo Righetto

Programma

19 giugno, ore 20.45

Matteo Righetto presenta “La terra promessa” (Mondadori). Modera l’incontro Valentina Berengo, redattrice Il Bo Live

26 giugno, ore 20.45

Antonia Arslan presenta “La bellezza sia con te” (Rizzoli). Modera l’incontro Francesca Visentin del Corriere del Veneto

3 luglio, ore 20.45

Daniele Zovi presenta “Alberi sapienti antiche foreste” (Utet). Modera l’incontro Bruna Mozzi, blogger del Corriere del Veneto

10 luglio, ore 20.45

Antonio Bortoluzzi presenta “Come si fanno le cose” (Marsilio). Modera l’incontro Nicolò Menniti Ippolito de Il Mattino di Padova

17 luglio, ore 20.45

Emanuela Canepa presenta “L’animale femmina” (Einaudi). Modera l’incontro Elisa Salvato

