Incontri tra Comune e associazioni, partono i “Tavoli di partecipazione” a Palazzo Moroni

Partono i “Tavoli di partecipazione” tra Comune di Padova e mondo associativo. Martedì 16 gennaio dalle 17 la Sala Anziani di Palazzo Moroni ospiterà il primo incontro, dedicato all’area sociale e sanitaria, dei quattro previsti dedicati al dialogo tra pubblica amministrazione e realtà del terzo settore.

“L’obiettivo è quello di favorire il raccordo tra Comune e il terzo settore – sottolinea l’assessora con delega al Volontariato – Abbiamo incontrato i portavoce delle associazioni iscritte al registro comunale che chiedevano proprio di instaurare un legame più stretto con l’amministrazione. È anche il nostro obiettivo, non a caso per la prima volta è stata creata una delega specifica al Volontariato. Al di là degli adempimenti formali cui sono tenute le associazioni e del sostegno istituzionale che può offrire il Comune, pensiamo che le tante realtà che operano a Padova in diversi settori abbiamo una conoscenza approfondita del territorio che può trasformarsi in un patrimonio utile all’intera collettività”.

Gli incontri sono riservate alle associazioni delle diverse aree e vedranno un intervento introduttivo dell’assessora, un momento di approfondimento sulla nuova legge del terzo settore curato dal Centro Servizi Volontariato di Padova e soprattutto una fase di ascolto delle problematiche e delle esigenze delle associazioni.

“Il Csv Padova ha avviato a febbraio dello scorso anno il percorso ‘Portatori sani di democrazia’ rivolto ai volontari delle associazioni, per facilitare il dialogo con le amministrazioni locali – spiega il presidente del Csv Emanuele Alecci – A Padova il percorso si è concretizzato in alcuni appuntamenti con i candidati a sindaco. Siamo ora molto soddisfatti che la nuova amministrazione abbia colto l'importanza del dialogo con il terzo settore e abbia deciso di avviare questi tavoli. Siamo infatti convinti che i volontari siano in grado di operare a fianco degli organi politici, apportando una visione di futuro non scontata, che nasce dalla vicinanza ai reali bisogni del territorio. Il Csv Padova sarà presente a tutti gli incontri, a supporto delle associazioni”.

Questo il calendario dettagliato degli incontri (dalle 17 alle 19 in Sala Anziani di Palazzo Moroni):