Incontri di cultura ebraica: cinema, letteratura e pensiero al Museo della Padova Ebraica

Tre appuntamenti che vogliono essere a Padova e per Padova l'occasione per scoprire alcuni aspetti di una storia e di una tradizione culturale di fondamentale importanza in città, ma anche un momento di dialogo, incontro e confronto su importanti temi culturali e sociali.

Una partnership importante quella siglata fra il museo, la comunità ebraica, l’Università degli Studi di Padova e il comune di Padova per parlare di cultura, di cinema, di letteratura in tre appuntamenti ospitati dal Museo della Padova Ebraica in tre giovedì di dicembre.

PROGRAMMA

7 dicembre

Nel primo incontro verrà approfondito il lavoro di Daniele Segre, uno degli autori e registi italiani più intensi e acuti del nostro presente, e del prof. Denis Brotto del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, anima e organizzatore dell’iniziativa, che dialogheranno per comprendere le connessioni tra il cinema e la tradizione ebraica.

14 dicembre

Il secondo appuntamento costituirà l'occasione per parlare della cultura sefardita e del suo riverberarsi nel presente, attraverso il confronto fra due studiosi d'eccezione quali Adone Brandalise e Paola Bellomi.

21 dicembre

Il terzo incontro vedrà infine altri due esperti del mondo e della cultura ebraica, Tobia Zanon e Carlo Tenuta, affrontare da prospettive diverse l'influenza e la tradizione letteraria dell'ebraismo.

“L’Ateneo di Padova - afferma Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova - è indissolubilmente legato al suo territorio. Non un concetto astratto, ma un impegno che si declina ogni giorno nelle tante iniziative dedicata a Padova che l’università mette in atto. Cinema, letteratura e pensiero: gli incontri di cultura organizzati insieme al Museo della Padova Ebraica sono un esempio chiaro della forza di tali iniziative. Un dialogo a 360 gradi sulla cultura ebraica e i suoi valori. E dal confronto, dallo scambio, dall’apertura si genera sempre conoscenza. Sono certo che saranno appuntamenti utili, che lasceranno qualcosa a chiunque deciderà di parteciparvi”.

"Ritengo questa iniziativa un grande valore culturale e sociale per la città di Padova - commenta il vicesindaco Arturo Lorenzoni - e la collaborazione concreta tra università e Museo della Padova Ebraica è un esempio di come il dialogo tra enti diversi possa portare a risultati di rilievo, superiori a quelli che ciascuno per sé potrebbe conseguire. Quando lo studio e la società operano insieme, la sintesi che ne nasce è qualcosa di nuovo e di valore. La ricchezza della cultura ebraica è da secoli elemento fondante di quella padovana ed è bello che questa sinergia possa continuare ad alimentarsi reciprocamente anche in nuove forme, capaci di evidenziare legami che forse non sono immediatamente riconoscibili ai più. A tutte le persone coinvolte va dunque il grazie dell'Amministrazione, che fa di una città dialogante il proprio punto di partenza e di arrivo".

INFORMAZIONI

Museo della Padova Ebraica

http://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=192​

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/​