Incontri formativi per imprenditori agricoli con Coldiretti Impresa Verde Padova

Un mese di appuntamenti sul territorio per affrontare con gli imprenditori agricoli i principali aspetti che riguardano il settore primario, dalle opportunità offerte dall’apertura dei bandi del Piano di Sviluppo Rurale alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, oltre alle prospettive della nuova Pac che interesserà numerose aziende agricole del nostro territorio.

Per approfondire questi e molti altri aspetti, Coldiretti Padova ha messo a punto un articolato calendario di appuntamenti distribuiti su tutto il territorio.

In questa prima sessione gli incontri saranno tenuti dagli esperti di Coldiretti Impresa Verde Padova nei diversi settori, con una particolare attenzione alle specificità e alle problematiche dei diversi territori.

“Al di là degli aspetti di carattere generale - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli - ci addenteremo anche in argomenti specifici in base alle peculiarità territoriali e alle novità che maggiormente riguardano il tessuto produttivo della nostra provincia. C’è la necessità di approfondire al più presto le opportunità offerte dai nuovi bandi del Piano di Sviluppo Rurale, ad esempio, come le nuove misure di carattere fiscale e le dinamiche del prezzi per settori chiave come il latte. Affronteremo anche temi riguardanti la gestione del territorio e la sicurezza idraulica soffermandoci sugli interventi dei Consorzi di Bonifica e sull’attività svolta dal Condifesa Padova, che si occupa della tutela a 360 gradi di produzioni e attività agricole da avversità e mutamenti climatici".

"Non mancherà poi l’informazione su settori emergenti come il biologico, - prosegue Roncalli - forma di coltivazione sempre più diffusa nella nostra provincia. Questo primo giro di incontri sul territorio sarà anche l’occasione per fare il punto sui principali sevizi offerti da Coldiretti Impresa Verde nelle sue articolazioni territoriali e nei diversi ambiti di intervento. Fra le novità di questi giorni il nuovo servizio di Coldiretti Veneto dedicato all’internazionalizzazione delle imprese e al supporto operativo delle aziende agricole sui mercati esteri".

GLI INCONTRI A PADOVA

Martedì 30 gennaio, ore 9-12

Agriturismo Il Bosco di Cervarse Santa Croce

Pac, Piano di Sviluppo Rurale, servizi economico-fiscali

Lunedì 5 febbraio, ore 18-20.30

Sala Consiliare municipio di Due Carrare

Pac-Psr-Fiscale, settore economico-paghe

Martedì 6 febbraio, ore 18-20.30

Sala Consiliare municipio di Stanghella

Pac-Psr-Fiscal, settore economico-paghe

Giovedì 8 febbraio, ore 17.30 -20

Sala Consiliare municipio di Ospedaletto Euganeo

apertura Bandi Psr, fiscalità in agricoltura novità 2018, Pac, Decreto Omnibus, Credito/Assicurazione/Formazione

Lunedì 12 febbraio, ore 20.30-23

Sala Filarmonica Camposampiero

Pac-Economico-Psr-Fiscale

Giovedì 15 febbraio, ore 17.30-21

Sala Dante Conselve

Piano di sviluppo Rurale, Pac, Viticoltura e sicurezza

Lunedì 19 febbraio, ore 18.30-20.30

Sala convegni Banca Patavina a Piove di Sacco

Piano di sviluppo Rurale, Pac, Viticoltura e sicurezza

Martedì 20 febbraio, ore 20.30-23

Centro Giovanile Carmignano di Brenta

Piano di sviluppo Rurale, Pac, Consorzio di Bonifica, Prezzo latte, Etichettatura

Giovedì 22 febbraio, ore 20.30-23

Sala Consiliare municipio di San Giorgio in Bosco

Piano di sviluppo Rurale, Pac, Consorzio di Bonifica, Prezzo latte, Etichettatura

Martedì 27 febbraio, ore 20.30-23

Sala Consiliare municipio di Piazzola sul Brenta

Pac, settore fiscale ed economico