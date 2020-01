“Inquinamento, ambientale e salute”: tutti gli incontri a Rubano

Tre incontri: martedì 28 gennaio, ore 20.45, Auditorium via Palù a Rubano, martedì 11 e 25 febbraio, ore 20.45, Sala riunioni Biblioteca di Rubano, via Po 16; tutti organizzati dalla Banca del Tempo di Rubano con la collaborazione dell’ACVR e dell’associazione ISDE – Medici per l’Ambiente, e con il patrocinio del comune di Rubano