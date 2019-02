“Insieme per crescere a casa e in città”, incontri e supporto per genitori a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Comune di Padova, in collaborazione con soggetti del privato sociale, nell’ambito del progetto “Insieme per crescere“, nato da un finanziamento nazionale volto a sostenere progetti per la prima infanzia, organizza una serie di incontri rivolti ai genitori.

Un’occasione di incontro e scambio dove ricevere ascolto e supporto da personale specializzato, rispetto alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano.

Dove

Sala consiliare “Giotto” di via Astichello (quartiere 6 Ovest), via Astichello, 18 - Padova.

Entrata

Ingresso libero.

Calendario incontri

11, 25 marzo e 8 aprile, dalle ore 17 alle 19.30

“Sintonizzarsi con i bisogni del bambino e con i propri”, incontri riservati ai genitori con bambini da 0 a 3 anni

13 maggio, 10 giungo e 8 luglio, dalle ore 17 alle 19.30

“Incoraggiare l’autonomia”, incontri riservati ai genitori con bambini da 0 a 3 anni​

14 ottobre, 11 novembre e 16 dicembre, dalle ore 17 alle 19.30

“Costruire la giusta routine per la propria famiglia”, incontri riservati ai genitori con bambini da 0 a 3 anni

16, 30 marzo e 13 aprile, da​lle ore 9.30 alle 12

“Sintonizzarsi con i bisogni del bambino e con i propri”, incontri riservati ai genitori con bambini da 3 a 6 anni

11 maggio, 22 giugno e 13 luglio, da​lle ore 9.30 alle 12

“Incoraggiare l’autonomia”, incontri riservati ai genitori con bambini da 3 a 6 anni​

5 ottobre, 9, 30 novembre, da​lle ore 9.30 alle 12

“Costruire la giusta routine per la propria famiglia”, incontri riservati ai genitori con bambini da 3 a 6 anni

Per informazioni ed iscrizioni

Associazione Aspic

cell. 349 2882479 - 333 7752836

email info@aspicpsicologiaveneto.it

sito www.aspicpsicologiaveneto.it

https://www.facebook.com/insiemepercrescerePd/

https://percorsiconibambini.it/insiemepercrescere/