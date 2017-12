Insieme a Teatro, rassegna di spettacoli alla sala Zecchinelli di Grantorto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche quest'anno Teatrinrete, rassegna teatrale per adulti e bambini che si svolge in diversi comuni dell’Alta Padovana, porta nel comune di Grantorto il ciclo di spettacoli "Insieme a teatro", con quattro appuntamenti tra ottobre e dicembre.

La direzione artistica è affidata a Teatro Bresci.

LA RASSEGNA

Insieme a Teatro / ADULTI

A calcare le scene di "Insieme a Teatro" volti noti del panorama teatrale nazionale, compagnie under 35 pluripremiate, artisti di livello internazionale, protagonisti di cinema e fiction e altri ancora.

Per un teatro di qualità che parli ad un pubblico il più eterogeneo possibile, per conoscere storie nuove, appassionarsi, divertirsi, commuoversi.

Un teatro di qualità per tutti.

PROGRAMMA

21 ottobre

LA CASA NOVA

4 novembre

UOMINI IN TRINCEA

2 dicembre

POMO PERO DIME 'L VERO

16 dicembre

HENRY & JACK

BIGLIETTI

Gli spettacoli avranno inizio alle 20.45

La biglietteria aprirà un'ora prima dello spettacolo

Ingresso unico 6 euro​

​Non è possibile la prenotazione dei posti

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni aggiornate su spettacoli, orari e biglietti sono reperibili sul sito https://www.teatrinrete2017.com