International Cosmic Day, studenti padovani delle superiori alle prese con i raggi cosmici

Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Sono gli interrogativi con cui circa 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma si cimenteranno con il supporto dei ricercatori delle Sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), recandosi nelle Università delle proprie città. L’occasione è rappresentata dall’International Cosmic Day (ICD), un appuntamento internazionale fissato quest’anno per il 30 novembre e giunto alla sua sesta edizione.

L’International Cosmic Day si propone di avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo della ricerca scientifica di frontiera. In particolare, gli studenti cercheranno di svelare i misteri dell’Universo racchiusi nei raggi cosmici. Gli studenti italiani, come altri coetanei all’estero, analizzeranno i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, lo strumento con cui i ricercatori “vedono” la pioggia di particelle provenienti dal cosmo. Quando i raggi cosmici attraversano l’atmosfera terrestre, interagiscono con questa e vengono prodotte delle particelle secondarie, che al livello del mare sono nel numero di alcune centinaia al secondo per ogni metro quadrato di superficie. Gli studenti studieranno il flusso di queste particelle secondarie, misurandone l’intensità e cercando di capire come questa dipenda dalla direzione di provenienza. Poi, attraverso una video-chat, confronteranno le loro risposte con quelle ottenute dai gruppi di altre università e centri di ricerca in tutto il mondo. E alla fine li pubblicheranno online. Seguiranno, così, lo stesso iter degli scienziati nel loro lavoro quotidiano nell’ambito di una collaborazione scientifica internazionale.

L’iniziativa è coordinata dal centro di ricerca tedesco DESY, di Amburgo, e organizzata in collaborazione, oltre che con l’INFN e altri partner, con i più importanti centri di ricerca che operano nell’ambito della fisica delle particelle, il CERN di Ginevra, il FERMILAB di Chicago e con i gruppi International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), il tedesco Netzwerk Teilchenwelt e lo statunitense QuarkNet. In Italia l’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Università di Bari, di Napoli, di Padova, di Pavia, di Perugia, del Salento, di Roma Tor Vergata e Sapienza di Roma.

Per informazioni:

La pagina web dell’ICD: http://icd.desy.de/

La pagina Facebook dell’ICD: https://www.facebook.com/InternationalCosmicDay/

La mappa mondiale delle istituzioni partecipanti: https://icd.desy.de/e25775/

Programma dell’ICD 2017: https://icd.desy.de/e35439/

L’International Cosmic Day a Padova

Le attività organizzate dalla Sezione INFN di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, sono articolate in due momenti che vedono coinvolti gli studenti. Un primo incontro è già avvenuto il pomeriggio del 24 novembre, quando un gruppo di 7 studenti ha partecipato alla preparazione dell’apparato sperimentale, lavorando a stretto contatto con i ricercatori.

L’evento principale si svolgerà invece il 30 novembre e vedrà la partecipazione di quasi 200 ragazzi di sei Istituti Scolastici padovani: i Licei Scientifici “Curiel”, “Fermi” e “Galilei”, il Liceo “Nievo”, il Liceo Classico “Tito Livio” e l’IIS “Alberti”. Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma:

9 Saluti dei Direttori dell’INFN – Sezione di Padova e del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova

9.15 “Gli enigmi dei raggi cosmici” – Riccardo Rando

10 “Quali sorgenti per i raggi cosmici?" – Elisa Prandini

10.45 Pausa

11 Misura del flusso dei raggi cosmici

12 Collegamento video con altri gruppi

13 Fine attività

Sede:

Tutte le attività si svolgeranno in Aula Rostagni (ingresso Via Paolotti 9), Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova.

Orario:

30 novembre: 9 – 13