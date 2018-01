Rassegna “Interreligious 2018”: cinema, musica e tavole rotonde per favorire il dialogo interreligioso a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La quinta edizione della rassegna, dedicata al tema “Gli ultimi nelle diverse religioni: Povertà o Possibilità?”, propone un ricco programma che spazia dal cinema all'arte, passando per tavole rotonde con studiosi e testimoni da varie parti del mondo.

La rassegna vuole essere uno strumento di conoscenza e di confronto tra le diverse religioni presenti sul territorio, per favorire una reale sensibilità su temi d’interesse comuni all’uomo: dalla vita alla sua cura, alla pace e al dialogo, preziosi patrimoni da condividere in ogni tempo.

L'iniziativa, ideata da Beatrice Rizzato, è promossa dal Csv - Centro servizio volontariato di Padova all'interno della “Scuola di volontariato e legame sociale” e dal Centro Universitario di Padova ed è realizzata con il contributo del Comune di Padova.

PROGRAMMA

TAVOLE DI DIALOGO INTERRELIGIOSO

Appuntamenti dalle ore 15.30 alle 18 al Centro Universitario, via Zabarella, 82

Domenica 28 gennaio

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO INTERRELIGIOSO: IL TEMPO NELLE RELIGIONI, TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

BUDDHISMO, TAOISMO E CONFUCIANESIMO

CRISTIANESIMO

INDUISMO

ISLAM

EBRAISMO

EBRAISMO Sabato 10 marzo

BAHA’I

Presentazione del libro “Poesie dalla prigione” di Mahvash Sabet

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Proiezioni alle ore 21 al Multisala MPX, via Bonporti, 22

Lunedì 29 gennaio

BEHEMOT (Beixi moshuo) di Zhao Liang

Presenta dott. Yang Fu, ricercatore cinese, esperto di cinema

BECOMING WHO I WAS di Chang-yong Moon, Jin Jeon

Presenta Massimo Tommasi, referente dialogo interreligioso Centro Tara Cittamani di Padova

CONDOTTA di Ernesto Daranas Serrano

Presenta Marco Mascia, direttore Centro diritti umani, Università di Padova

WATER - IL CORAGGIO DI AMARE di Deepa Mehta

Presenta Dott.ssa Gaia Zanini, studiosa d’Induismo e di storia delle religioni

LES SAUTEURS di Moritz Sieber, Estephan Wagner

Presenta Enzo Pace, professore di Sociologia delle religioni, Università di Padova; con la partecipazione del Console onorario del Mali e con il collegamento via skype con il co-regista Abou Bakar

MABUL (Diluvio) di Guy Nattiv

Presenta Tobia Ravà, artista multimediale

INCONTRI D’ARTE

Sabato 10 febbraio , ore 17 - Chiesa S. Caterina d’Alessandria, via C. Battisti, 245

CONCERTO “VOCI E SUONI DAL MONDO”

SERATA EVENTO DI MUSICA, CINEMA E DANZA INDIANA

PER INFORMAZIONI

Centro universitario

via Zabarella, 82 - Padova

telefono 049 8764688

email info@centrouniversitariopd.it

Biglietto singola proiezione 5 euro; ingresso gratuito per le altre iniziative

