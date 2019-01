Rassegna “Interreligious 2019”: cinema, musica e tavole rotonde per favorire il dialogo interreligioso a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La sesta edizione della rassegna, dedicata al tema “Quale cibo per la vita? Le religioni s’interrogano su sostenibilità, cura e nutrimento dell’uomo”, propone un ricco programma che spazia dal cinema, all’arte, passando per tavole rotonde con studiosi e testimoni da varie parti del mondo.

La rassegna vuole essere uno strumento di conoscenza e di confronto tra le diverse religioni presenti sul territorio, per favorire una reale sensibilità su temi d’interesse comuni: dalla vita alla sua cura, alla pace e al dialogo, preziosi patrimoni da condividere in ogni tempo.

L’iniziativa, ideata da Beatrice Rizzato, è promossa dal Csv - Centro servizio volontariato di Padova all’interno della “Scuola di volontariato e legame sociale” e dal Centro Universitario di Padova ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Programma

Rassegna cinematografica

Proiezioni al Multisala MPX, via Bonporti, 22

Giovedì 31 gennaio, ore 18

Sound Of Silence di Bijukumar Damodaran

Presenta MassimoTommasi, referente dialogo interreligioso Centro Tara Cittamani

Breve antologia dall’archivio RTFF, 4 cortometraggi di 4 religioni diverse

Presenta Andrea Morghen, direttore del Religion Today ore 21

Approfondimento del tema “il cibo nelle diverse religioni”

Giovedì 7 febbraio, ore 20:40

Il pranzo di Babette di Gabriel Axel, Danimarca

Presenta Guido Bertagna sj, Comunità Antonianum gesuiti Padova

T- For Taj Mahal di Kireet khurana

Presenta la dott.ssa Gaia Zanini, studiosa d’Induismo e di storia delle religioni

Dough, L’impasto di J. Goldschmidt

Presenta Tobia Ravà, artista multimediale

Hayat, vita di Raouf Sebbahi

Presenta Enzo Pace, professore di Sociologia della Religione, Università di Padova

Il Giardiniere di Mohsen Makhmalbaf

Presenta Davide Bergamasco, segretario della Comunità Baha’i di Padova

Tavole di dialogo interreligioso

Appuntamenti dalle ore 15.30 alle 17.30 al Centro Universitario, via Zabarella, 82​

Domenica 3 febbraio

Buddhismo

Intervengono: prof.ssa Emanuela Magno, Storia della filosofia Buddista, Università di Padova ven. Laura Coccitto, monaca buddista tibetana, testimone

Al termine vine offerto al pubblico del tè tibetano e biscotti della tradizione

Cristianesimo

Intervengono: don Luca Favarin, fondatore Percorso Vita Onlus, Diocesi di Padova Antonella Lumini, eremita di città, Firenze

Induismo

Intervengono: Svamini Hamsananda Ghiri, Monaca, Vicepresidente Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha Rita Bordon, ginecologa, medico ayurvedico, Torino

Ebraismo

Intervengono: Alberto Sermoneta, Rabbino Comunità ebraica di Bologna Bruno Santi, Chef al ristorante Ghimel Garden di Venezia

Islam

Intervengono: Mansur Abd al-Hayy Baudo, Cpresi - Comunità religiosa Islamica Italiana Halima Rubbo, Halal Italia - Ente italiano per la certificazione islamica

Eventi speciali

Venerdì 1 febbraio, ore 17 - Centro Universitario, via Zabarella, 82

La cerimonia del tè e il rapporto con lo zen

La cerimonia del tè e il rapporto con lo zen Sabato 9 febbraio, ore 17 - Chiesa di Santa Caterina, via C. Battisti, 245

Polifonie di voci e suoni dal mondo

Entrata

Biglietto singola proiezione 5 euro; ingresso gratuito per le altre iniziative

Per informazioni

Centro universitario

via Zabarella, 82 - Padova

telefono 049 8764688

email info@centrouniversitariopd.it

Gallery