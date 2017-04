"Io per lei", i cuori di biscotto di Fondazione Telethon nelle piazze del Padovano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il 29 e 30 aprile e il 1° maggio nelle piazze d'Italia va in scena l'inziativa "Io per lei" di Telethon.

In 1.500 piazze in tutta Italia saranno distribuiti i Cuori di biscotto dai volontari di Fondazione Telethon, AVIS, UILDM e Anffas. Dolci biscotti distribuiti come ringraziamento con una donazione minima di 12 euro per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

LA MANIFESTAZIONE

“Io per lei” è la campagna di primavera di Fondazione Telethon che mette le mamme e il loro impegno al centro, chiedendo di attivarsi per il cambiamento.

Protagoniste sono tre donne legate alla Fondazione che si mobilitano concretamente per le mamme dei bambini affetti da malattie genetiche rare, perché sanno che la ricerca può migliorare e salvare la vita dei loro figli.

Per questo motivo Fondazione Telethon ha deciso di mettere in campo una rete di solidarietà collettiva e una serie di iniziative di sensibilizzazione che inizieranno i prossimi 29 e 30 aprile e 1° maggio.

I DOLCI

I Cuori di biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da più di cento anni propone specialità di pasticceria e biscotti della tradizione ligure. Un dolce biscotto a forma di cuore, per un tè con gli amici o per la prima colazione, in tre gustose varianti: di pasta frolla al burro, con farina integrale o di pasta frolla al cacao con gocce di cioccolato fondente.

I dolcetti sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre differenti colori dal sapore primaverile: rosa, celeste e verde.

Ogni scatola, personalizzata con la cloud "cuore" tradotta in undici lingue, segue il codice estetico degli altri prodotti solidali di Fondazione Telethon.

Il claim, ormai simbolico, rimane “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”. All’interno del pack è inoltre contenuta la brochure informativa che racconta i risultati e i successi della fondazione.

FESTA DELLA MAMMA

Un regalo perfetto per festeggiare la mamma: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della festa della mamma e sarà possibile accompagnare la scatola di biscotti con un biglietto, coordinato al pack, da personalizzare con un messaggio d’auguri.

PARTNERSHIP

A questa rete di solidarietà per le mamme ha deciso di partecipare anche BNL Gruppo BNP Paribas, principale partner della Fondazione Telethon, che celebra quest’anno il 25esimo anniversario di collaborazione e supporto alla ricerca per la cura delle malattie genetiche rare: per contribuire ancora di più alla raccolta, ha scelto di mettere a disposizione, già dai primi giorni di aprile, tutte le agenzie sul territorio per distribuire ai proprio clienti i Cuori di biscotto.

Per il secondo anno invece, dal 28 aprile fino al 12 maggio, i clienti degli Eni Café aderenti potranno richiedere le scatole di Cuori di biscotto Telethon.

Grazie alla partnership con Auchan Retail Italia, dal 10 aprile al 14 maggio i clienti dei punti vendita Auchan, Simply e Lillapois potranno sostenere la ricerca scientifica con una donazione di 1euro alle casse e ricevere una confezione di Cuoricini di biscotto da 20 gr.

I Cuoricini di biscotto saranno presenti infine nei locali commerciali di CIR food, l’azienda di ristorazione che per il primo anno si schiera al fianco di Fondazione Telethon e aderisce alla campagna di raccolta fondi.

La distribuzione dei Cuoricini avverrà anche all’interno degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino grazie alla partnership con gli Aeroporti di Roma e ai partner commerciali coinvolti come Autogrill, My Chef e Cremonini.

L’iniziativa solidale a sostegno della ricerca coinvolgerà anche DHL Express Italy, partner ufficiale di Fondazione Telethon, che quest’anno ha coinvolto anche tutti i dipendenti attraverso la distribuzione dei Cuori di biscotto.

SHOP SOLIDALE

Sarà infine possibile richiedere i Cuori di biscotto direttamente sul sito nella sezione dello shop solidale. Sul retro della fascetta che avvolge la scatola e all’interno della brochure informativa è presente un riferimento ai social network Facebook, Twitter ed Instagram, dove la campagna verrà supportata con azioni ad hoc, con l’invito a condividere il proprio sostegno a Fondazione Telethon sui propri canali social. È possibile inoltre scaricare online un gadget di ringraziamento riservato al donatore che ha scelto i Cuori di biscotto.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Per conoscere il punto di raccolta più vicino è possibile visitare il sito www.telethon.it.

È possibile anche partecipare attivamente alla campagna come volontario e aiutare a distribuire i Cuori di biscotto chiamando il numero 06.44015758 oppure scrivendo all’indirizzo volontari@teleth on.it .

OSPEDALETTO EUGANEO, via S. Pertini

CADONEGHE, via Gramsci

SAONARA, piazza Maria Borgato Soti - Evento "Fiera di Primavera"

SELVAZZANO, piazza Carlo Leoni, 11

ALBIGNASEGO, Ipercity

BATTAGLIA TERME, piazza Libertà

MONSELICE, piazza Mazzini - Evento "La Rocca in fiore"

VIGHIZZOLO D'ESTE, piazza del Comune

ESTE, piazza Maggiore

TREBASELEGHE, Emisfero

CITTADELLA, piazza Scalco - Evento "Fiera degli Sposi"