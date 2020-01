Le emozioni, i sapori e le suggestioni dei viaggi: torna Intinerando, la fiera del turismo esperienziale a Padova

Al via Itinerando, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020, alla Fiera di Padova. Tanti gli eventi in calendario per la prima fiera in Italia del turismo esperienziale. Ospiti d’eccezione racconteranno in prima persona le loro esperienze di viaggio nei talk, speciali momenti di confronto e dibattito. Si parte venerdì 31 gennaio 2020 con Vittorio Brumotti, mentre sabato 1° febbraio 2020 sarà la volta di Patrizio Roversi e domenica 2 febbraio 2020 della blogger Manuela Vitulli e di Sergio Davi, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica d’avventura. L’inaugurazione ufficiale della fiera sarà sabato 1° febbraio 2020 alle 12 con un ospite d’eccezione, la madrina della fiera Licia Colò, che taglierà il nastro di Itinerando al termine del talk "Il viaggio è vita".

Itinerando mostra tutte le dimensioni del viaggio. Si spazia dalle destinazioni al cicloturismo, dal CamperExperience al BoatExperience, dal food con le incredibili Nonne chef dalla Basilicata alla solidarietà di Marco Polo Team con il Cuamm. Esperienze uniche da vivere e condividere con i protagonisti di Itinerando.

Novità 2020 il biglietto Salta fila : chi sceglie di acquistare prima il biglietto della fiera dal sito www.itinerandoshow.it avrà la possibilità di avere il biglietto d’ingresso a prezzo ridotto e di saltare la fila alle casse.

Venerdì 31 gennaio

L’apertura della fiera sarà venerdì 31 gennaio alle ore 12.

Nel corso della mattinata, dalle 9 alle 13, si terrà il corso di formazione SIGEF per giornalisti “Salute in viaggio (giro del mondo in 60 sindromi)”. Mai più che in questo momento il tema è di grande attualità. In un'epoca in cui il turismo è una delle poche industrie che registra incrementi costanti e significativi, è necessario essere informati sugli aspetti legati alla tutela della salute. A parlarne saranno giornalisti e medici, che approfondiranno le tematiche legate a epidemiologia, prevenzione, cura e corretta informazione.

Alle ore 15 appuntamento con il primo Talk della manifestazione: Brumotti Experience. Il campione del mondo di bike trial 2006, detentore di 10 Guinness World Record, a Itinerando si farà riconoscere tra gli stand, invitando gli operatori a raccontare le loro proposte di viaggio, trasmesse direttamente su un led wall, protagonista dell’arena al centro della fiera. L’acrobata delle 2 ruote, inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti racconterà la sua personale esperienza di viaggio, sempre in bici, confrontandosi con realtà che propongono un turismo esperienziale come l’Ente Parco Delta del Po, il Parco di Pantelleria, Vicenza E’ e Grisignano Green Tour. Interverranno Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme e Corrado Matera, assessore al Turismo Regione Campania.

Sabato 1 febbraio

Sabato 1° febbraio alle ore 12 inaugurazione ufficiale della fiera.

A tagliare il nastro di Itinerando la madrina della fiera, Licia Colò con Giorgio Palmucci presidente Enit, Monsignor Liberio Andreatta e Antonio Barreca direttore generale Federturismo.

Divulgatrice di tematiche legate all’ambiente e celebre conduttrice di trasmissioni televisive sul mondo dei viaggi, Licia Colò è la madrina di Itinerando. Oggi conduttrice de “Il Mondo Insieme” su TV2000 e di “Eden, un pianeta da salvare” su La7, ha contribuito a far nascere e crescere trasmissioni come L’Arca di Noè, Geo&Geo e Alle Falde del Kilimangiaro, portando milioni di telespettatori alla scoperta di tante destinazioni sconosciute, lontane dal turismo di massa, promuovendo la necessità di tutelare e rispettare l’ambiente. A Itinerando sarà protagonista del talk “Il Viaggio è Vita” in programma sabato 1° febbraio 2020, alle ore 10, dove parlerà della sua esperienza di viaggiatrice, coinvolgendo spettatori e ospiti. Dialogheranno con Licia Colò: Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Mauro Febbo, assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo della Regione Abruzzo, Michelangelo Lurgi, presidente Rete imprese “Destinazione Sud” e Antonino Laspina, presidente UNPLI Unione Nazionale Pro Loco Italiane.

Alle ore 14 "La simbiosi tra turismo e ambiente passa anche attraverso il gioco", talk a cura di AICS - Commissione Nazionale Ambiente.

Ospite d’eccezione alle ore 15: Patrizio Roversi sarà protagonista del talk “Turismi per caso”. Il suo modo di raccontare il viaggio, chiaro e divertente, ha dato vita a uno dei format più longevi e riusciti della televisione italiana. Turisti per caso è diventato poi anche un sito e una rivista, ma soprattutto un modo di vedere e vivere il viaggio. Patrizio Roversi, dopo aver portato con sé i telespettatori in giro per il mondo e aver rivoluzionato il modo di raccontare il viaggio, presenta a Itinerando la sua esperienza di viaggiatore e di narratore. A dialogare con Patrizio Roversi ci sarà Federturismo Confindustria, che ha dato il patrocinio all’edizione 2020 di Itinerando: assieme presenteranno alcuni esempi di destinazioni italiane di rilievo che stanno investendo sul turismo esperienziale. Interverranno Marina Lalli, vicepresidente Federturismo; Domenico Pellegrino, Presidente AIDIT, Associazione italiana distribuzione turistica; Francesca Di Pietro, blogger psicologa di viaggio; i rappresentanti di Etna Bike Tours e della ciclostorica La Francescana.

Domenica 2 febbraio

Gli appuntamenti di domenica 2 febbraio 2020 iniziano alle ore 10 con #ESPERIENZEINVAGGIO, Manuela Vitulli Show. La popolare blogger si confronterà con realtà turistiche che propongono viaggi esperienziali molto suggestivi, come Cala Molinella ecoresort in Puglia, la Basilicata con le sue Nonne chef e le proposte dell’ente per il turismo sloveno.

Alle ore 11 l’arena della fiera ospiterà il talk “Chiamale se vuoi…emozioni di viaggio”, con Ludovica Casellati direttore viagginbici.com founder Luxury Bile Hotels e Luca Lazzari di Radio Padova. A dialogare con loro di turismo esperienziale ci saranno: Sharry land, Immerso Glamping, Bike and Go, Trento Apt e Girolibero.

Alle ore 12 appuntamento con Innovation Village con l’assegnazione del premio Startup Award alla migliore innovazione nel settore travel. Innovation Village è il cuore innovativo di Itinerando. Qui durante i tre giorni della fiera si incontreranno i protagonisti dell’innovazione. 10 selezionate start up del settore presenteranno le proprie idee e i propri progetti: soluzioni che guardano avanti, importanti opportunità di sviluppo e business. Aziende e visitatori potranno conoscere da vicino nuovi progetti e partecipare ai tavoli di confronto e agli altri appuntamenti di approfondimento e networking. L’Arena di Itinerando sarà animata durante la fiera da pitch-reel di presentazione di progetti e prodotti, fino ai mini-talk di approfondimento. L'attività del Village si concluderà proprio con l’assegnazione del premio Startup Award: una dopo l’altra, le startup partecipanti si presenteranno con veloci speech e affronteranno le domande di una giuria di esperti, che alla fine designerà il vincitore, l’azienda che sarà riuscita a convincere con il progetto più innovativo e inedito.

Alle ore 14 sarà la volta del talk Sergio Davì Show – Le avventure oceaniche in gommone. Skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica d’avventura, a Itinerando racconterà le sue avventure in gommone e la sua esperienza nell’ultima traversata Palermo-New York. Eletto Tedoforo degli Oceani per la Peace Run, ha infatti consegnato al suo arrivo la torcia della Pace, dopo averla portata in giro per il mondo, lungo tutto il suo viaggio, dalla Sicilia alle Baleari, poi Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, Isole Faroe, Islanda, Groenlandia per poi toccare il Canada e finalmente gli Stati Uniti.

Alle ore 16 la fiera sarà animata dai Balli ladini del gruppo Ladin del Poi. Un modo diverso di conoscere le tradizioni della montagna bellunese.

Caccia al rifiuto!

Sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2020 alle 11 e alle ore 16 appuntamento da non perdere per i più piccoli con Caccia al rifiuto a Itinerando! Bambini e ragazzi in visita alla fiera dovranno ascoltare con attenzione gli annunci dell’altoparlante, che darà alcune indicazioni per trovare i rifiuti nascosti tra gli stand della fiera. Tutto quello che riusciranno a raccogliere dovrà essere portato allo stand di AICS (padiglione 3, corsia B) dove potranno ritirare un premio.

La gara di raccolta rifiuti a premi è stata ideata dalla Commissione ambiente di AICS per avvicinare i giovani alle tematiche ambientali in modo divertente.

Nonne chef, tutti i sapori della Basilicata

Promuovere i piatti della tradizione e tenerli vivi trasmettendoli alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo delle Nonne Chef, una istituzione vera e propria della Basilicata! Un gruppo di simpatiche nonne social che hanno deciso di promuove i piatti che da sempre hanno cucinato a casa. Ma non solo. Propongono una cucina antispreco, spiegano come ridurre i passaggi che vanno dal campo alla tavola e organizzano workshop per trasmettere alle nuove generazioni le antiche ricette della cucina contadina perché la tradizione viene dal passato, si coltiva nel presente, per poi germogliare in chi rappresenta il futuro. Le Nonne con le mani in pasta e il cuore tra i fornelli rendono unica l'esperienza in Basilicata, ma attenti: i loro laboratori creano dipendenza!

Da non perdere assolutamente un passaggio allo stand della Basilicata, dove le mitiche Nonne Chef saranno con le mani in pasta durante tutte le giornate della fiera.

In moto per l'Africa

Marco Polo Team e Medici con l’Africa - Cuamm presentano a Itinerando il nuovo progetto “In moto con l’Africa”, un’iniziativa di grande spirito umanitario e internazionale, che prevede la fornitura di motoambulanze in Africa. Nel corso di Itinerando Marco Polo Team di “In moto con l’Africa”, appena rientrato dalla Sierra Leone per una missione con il Cuamm a supporto del progetto, racconterà la sua avventura al seguito di queste motoambulanze. Marco Polo Team presenterà inoltre nel suo stand di Itinerando “Il mondo in moto”, uno straordinario viaggio attorno al pianeta attraverso i racconti e i filmati del team.

Itinerando, prima fiera di turismo esperienziale

Itinerando è la prima fiera di turismo esperienziale. Tutto quello che ruota attorno al turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle suggestioni del viaggio. Chi entra a Itinerando conoscerà territori nuovi, ma soprattutto le emozioni che questi sono in grado di regalare

4 le sezioni: CamperExperience dedicato a camper e campeggio, BoatExperience per il turismo nautico esperienziale, BikeTravel con tante proposte per il cicloturismo, Destinazioni per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire.

Itinerando si tiene in Fiera a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.

Orari: venerdì 31 gennaio 2020, dalle 12 alle 18; sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, dalle 9 alle 18.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano, dai 13 ai 17 anni ridotto 8 euro.



Itinerando ha ottenuto il patrocinio di ENIT, Agenzia Nazionale del turismo e di Federturismo, Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo del sistema Confindustria.

Info: itinerandoshow@padovafiere.it – www.itinerandoshow.com #itinerando #itinerando2020