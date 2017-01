Its Red, l'alta formazione padovana protagonista de "Il posto giusto" di Rai 3

Padova e Its Red, l’istituto tecnico superiore sostenuto anche dalla Provincia, saranno i protagonisti de "Il posto giusto - Lavoro: istruzioni per l’uso", la trasmissione di Rai 3 dedicata al mondo della formazione e alle nuove opportunità d’impiego.

IN ONDA SU RAI3. Il programma, che va in onda tutte le domeniche alle 13, ha scelto l’esperienza formativa e professionalizzante di Its Red come esempio di eccellenza italiana, visti gli straordinari risultati occupazionali che suoi i corsi raggiungono ogni anno: va ricordato, infatti, che l’80% dei suoi studenti trova lavoro entro un anno dal diploma.

LUNEDÌ 16 GENNAIO. Per questo, lunedì 16 gennaio a partire dalle 14, la troupe de "Il posto giusto" sarà all’Istituto Belzoni di Padova per incontrare gli studenti e gli insegnanti dell’Its, per raccontare le loro esperienze e per approfondire i temi affrontati nei corsi di Energy manager, Building manager e Marketing manager per il settore del legno che Its Red ha attivato nelle sue sedi di Padova, Vicenza, Verona e Venezia.