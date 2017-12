Miss Noël Brasserie Houblon 2017, il titolo torna a Padova con Jessica Zuanetto

Con il numero 13 Jessica Zuanetto ha sbaragliato la concorrenza conquistando il titolo di miss Noël Brasserie Houblo 2017. 17 anni, studentessa di Villafranca Padovana si definisce determinata e sogna di tornare in Australia. Un titolo che torna a Padova dopo la vittoria di Jessica Dal Bo di Mestrino del 2014 e le due affermazioni veneziane di Camilla Vianello 2015 e Chiara Rizzo 2016, presenti come madrine per il passaggio di consegne alla nuova miss.

BELLEZZE PADOVANE.

La nomina è arrivata giovedì alla Brasserie Houblon a San Pietro di Stra nella Riviera del Brenta. Venti le ragazze partecipanti che hanno sfilato in tre uscite: abito elegante, costume e versione natalizia. Premiate anche le padovane Francesca Toffanin, 18 anni, studentessa di Baone, miss Stella di Natale BH 2017, Nicole Benato, 24 anni, barista di Bastia di Rovolon, miss Bollicine di Champagne BH 2017 e Selene Rossi, 18 anni, studentessa di Roncaglia di Ponte San Nicolò, miss Jingle Bells BH 2017.