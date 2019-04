Kabir Bedi, l’interprete di Sandokan, al teatro Verdi incontra gli allievi dello stabile del Veneto

L'attore indiano Kabir Bedi, celebre interprete dello sceneggiato televisivo Sandokan, ha incontrato nel pomeriggio del 1 aprile al Teatro Verdi di Padova gli allievi dello Stabile del Veneto, accompagnato dall'imprenditore Tomaso Carraro, presidente di Care & Share Italia Onlus, dal vicesindaco del Comune di Padova Arturo Lorenzon, dall’Assessore alla cooperazione internazionale e pace Francesca Benciolini e accolto dal Direttore del Teatro Stabile Massimo Ongaro.

L'ambasciatore di Care & Share Italia al Verdi

Kabir Bedi, è in Italia in qualità di ambasciatore di Care & Share Italia, l’onlus presieduta dall’imprenditore patavino Tomaso Carraro, che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell’infanzia vulnerabile e marginalizzata. Dopo una serie di appuntamenti istituzionali in giro per la città, l’attore ha accolto con entusiasmo l’invito della famiglia dello Stabile, rispondendo alle curiosità e alle domande degli allievi sulla sua carriera, sul ruolo che lo ha reso celebre nel mondo e sul suo rapporto col teatro.

Il teatro: la prima scuola di vita

Ai ragazzi, Kabir Bedi, ha raccontato di aver cominciato la sua carriera proprio in teatro, un luogo a lui molto caro che lo ha aiutato a plasmare il suo carattere, la sua tecnica di recitazione, a tenere il tempo e soprattutto a condividere le emozioni con il pubblico.