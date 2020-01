“L'Alligatore”, pienone ai casting: centinaia di persone al San Gaetano per la nuova serie tv Rai

Sarà una lunga attesa. A giudicare dalle code: centinaia e centinaia di persone hanno preso d'assalto sin dalle prime ore della mattinata di mercoledì 15 gennaio il San Gaetano per i casting de “L'Alligatore”, serie tv prodotta da Fandango che andrà in onda nei prossimi mesi su Rai 2 e che sarà ambientata quasi totalmente a Padova e provincia.

I casting

Il richiamo del piccolo schermo ha fatto accorrere al centro culturale di via Altinate aspiranti comparse di ogni genere, nazionalità ed età: impressionante tanto il colpo d'occhio dell'auditorium sotterraneo - completamente gremito sia di studenti universitari che di pensionati in cerca dei loro “quindici secondi” di celebrità - che dei corridoi, colmi di persone in attesa del loro turno. I casting proseguiranno per tutta la giornata di mercoledì 15 e giovedì 16 sempre al San Gaetano: per partecipare è necessario presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale.