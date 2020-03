Coronavirus: tutte le attività didattiche a La Masseria di Polverara sono sospese

Riceviamo e pubblichiamo:

“Comunichiamo la chiusura delle attività della Fattoria Didattica fino al 03/04/2020.

Vista l’evolversi della situazione comunichiamo a tutti i nostri amici ed amiche la chiusura dell’attività della fattoria didattica. Ringraziamo le molte persone che ci stanno chiamando per poter venire, ma per senso di responsabilità rispetto alla grave situazione che tutti stiamo vivendo comunichiamo la sospensione delle attività.

Ringraziamo le scuole che già da settembre/ottobre dell’anno scorso avevano prenotato le uscite didattiche per i propri alunni che purtroppo sono cancellate, sperando che lo Stato non si dimentichi di prevedere un aiuto economico anche alle realtà come la nostra.

Abbiamo lavorato molto quest’inverno per proporre una serie di date per poter far vivere una giornata all’aria aperta, spensierata e ricca di stimoli per i nostri ospiti (grandi e piccoli), ma purtroppo, quest’anno sarà un anno molto difficile ma ci auguriamo di poter presto riaprire.

Ringraziamo di cuore tutti quelli che, comprendendo le difficoltà che dovremmo affrontare nei prossimi mesi, ci hanno offerto il loro aiuto economico, ma, per ora, non riteniamo opportuno aprire alcuna raccolta fondi.

Per quanto riguarda l’iscrizione ai Centri Estivi, non essendo ancora chiara l’evoluzione delle misure restrittive, riteniamo opportuno sospenderle. Per tutti quelli che già si sono iscritti ed hanno versato la quota di preiscrizione, provvederemo al rimborso completo della quota nel caso la settimana prenotata non dovesse svolgersi.

È una situazione molto difficile per tutti, sia per l’entità delle restrizioni che per i tempi di applicazione delle stesse, ma siamo sicuri che da queste difficoltà riusciremo tutti a rialzarci e a riconsiderare l’importanza di alcune cose che di recente abbiamo dato per scontato.

Ci uniamo, nel nostro piccolo, ai ringraziamenti che in molti stanno facendo a chi è in prima linea in questa battaglia: i nostri medici, infermieri e tutto il personale degli ospedali pubblici”.

Info web

http://www.lamasseriadipolverara.it/stop-delle-attivita-fino-al-3042020/