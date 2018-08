Laboratori creativi per la terza età: al via la nuova stagione con tantissimi corsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 26 settembre riprendono i laboratori creativi per la terza età organizzati dall'assessorato al Sociale - Ufficio attività creative terza età.

La programmazione 2018/2019 prevede l’attivazione di corsi che spaziano nelle più svariate discipline e sono dislocati su tutto il territorio comunale. Queste attività, oltre a favorire il potenziamento delle abilità, attraverso la libera espressione e il recupero delle facoltà creative, offrono occasioni di relazione, diventando un importante strumento di aggregazione sociale e culturale.

I corsi

I corsi che vengono proposti sono: acquerello, modellato e creta, pittura, ricamo, inglese, spagnolo, francese, memory fitness, arte terapia, animazione teatrale, canto corale, balli di gruppo, danze popolari.

Partecipazione

È ancora possibile iscriversi ai laboratori, secondo le disponibilità dei posti, all’Ufficio attività creative terza età, in via Giotto 34 o scaricando il modulo sul sito Padovanet e inviando la richiesta via mail a segreteriaterzaeta@comune. padova.it.

Si segnala in particolare la disponibilità di posti ailaboratori di:

- inglese base e conversazione avanzato;

- spagnolo base e conversazione;

- modellato e creta;

- pittura;

- ricamo.

I requisiti di iscrizione sono aver compiuto 60 anni, essere residente a Padova e essere in condizione non lavorativa.

Contatti

Gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 - telefono 049.8205088.

Inoltre, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attività, eventi e nuove proposte rivolte alla terza età è possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite Padovanet o facendo richiesta all’Ufficio.

Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

via Giotto, 34

049.8205088 - fax 049.8207121

segreteriaterzaeta@comune. padova.it

Sito web: http://www.padovanet.it/informazione/laboratori-creativi-la-terza-età