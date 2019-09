Laboratorio "Opera teatrale" a Bagnoli di Sopra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le creature dantesche diventano pretesto di ricerca drammaturgica e di gioco teatrale attraverso la costruzione di vari personaggi, con maschere e strutture sceniche.

Il laboratorio centrato su tecniche di Commedia, verrà condotto da Pier Domenico Simone ed Eleonora Fuser, mentre la parte di costruzione, sarà guidata da Giorgio De Marchi.

Sono previste delle uscite per il Carnevale di Venezia, 20 Febbraio (zioba grasso) e in primavera uscite serali in vari locali e piazze.

Gli attori comici come creature, viaggianti, chiamati per espiare le colpe degli spettatori, portando conforto.

Un’esperienza stimolante dal punto di vista culturale e relazionale.

Dove e quando

Teatro Comunale Carlo Goldoni Piazza Unità d'Italia, 1 - Bagnoli di Sopra

15 ottobre;

22 ottobre.

