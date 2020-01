Cultura Piazze / Piazza Eremitani, 8

Ciclo di incontri “Lezioni patavine. Lungo il Nilo” ai musei agli Eremitani

In occasione della mostra al San Gaetano, dal 30 gennaio all'11 giugno in programma sei incontri, sempre al giovedì, per approfondire alcuni aspetti della cultura dell’antico Egitto e delle ricadute di questa sulla cultura mediterranea