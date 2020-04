A Carmignano di Brenta #laculturanonsiferma: libri a domicilio, favole e teatro in streaming, sono infatti in corso una serie di iniziative promosse dal Comune di Carmignano di Brenta per portare la cultura… a domicilio! «La cultura ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della persona e nella crescita della comunità e quindi è ancora più importante in questo periodo – spiega il Sindaco Alessandro Bolis - Sotto lo slogan #laculturanonsiferma abbiamo dunque attivato una serie di servizi per continuare a tenere viva la curiosità, la voglia di leggere, e di intrattenimento ‘alto’ dei nostri concittadini. Iniziative che, anche se iniziate da poco, hanno già incontrato un ottimo successo. E questo è solo l’inizio! Dopo il successo del concerto in diretta Facebook di Benedetta Caretta a Pasquetta, continueremo a utilizzare le modalità da remoto per proporre altre interessanti iniziative».

Prestito e la consegna a domicilio dei libri

Sono già diverse decine le richieste per il servizio “Metti le gambe ai libri”, in collaborazione con la biblioteca, che prevede il prestito e la consegna a domicilio dei libri della biblioteca comunale. Attivo da venerdì 17 aprile, ha già visto 28 richieste per un totale di 47 libri che da domani mattina, mercoledì 22 aprile, saranno consegnati casa per casa dai volontari del progetto Una comunità che si prende cura. Per richiedere i libri inviare una mail a biblioteca@comune.carmignanodibrenta.pd.it oppure chiamare il numero 049.9431049.

I progetti dedicati a tutti

Dedicato ai più piccoli il progetto “Storie nella Rete” curato dall’Assessorato alla Cultura. Strutturato in due parti, prevede per i più piccoli letture di fiabe trasmesse in streaming nella pagina Facebook del Comune il martedì e il venerdì, dalle 17 a cura dell’Associazione Terracrea sul tema ‘Fiabe da Mondo’. Le prossime date sono il 24 e il 28 aprile e il 1° maggio. Per i più grandi, invece, la trasmissione di una serie di rappresentazioni teatrali di alcune tra le più conosciute compagnie Venete, che in alcuni casi i carmignanesi conoscono molto bene in quanto più volte sono venute a recitare sul palcoscenico dell’Auditorium o all’aperto, nelle piazze, nelle rassegne estive. La trasmissione, sempre su Facebook, sarà il lunedì e il giovedì dalle 21.

Lo streaming

«Una scelta, quella della trasmissione in streaming, dovuta alla eccezionalità del momento che stiamo attraversando – spiega l’Assessore alla Cultura Daniela Baldo – e che sfruttiamo volentieri perché niente e nessuno può fermare la cultura. E’ anche un modo di rimanere accanto ai nostri concittadini, che hanno sempre dimostrato di apprezzare le nostre iniziative, e in particolare il teatro, che ci auguriamo di poter riproporre presto dal vivo, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute collettiva».

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta