Lo chef padovano Andrea Cesaro presenta il suo volume-ricettario "Sognando il Mare"

Lo abbiamo visto dietro ai fornelli, lo abbiamo visto in tv e ora persino dentro a un libro. Andrea Cesaro, 31 anni, padovano ma chef nel Veneziano, conosciuto da tutti come “lo cheff con due effe”, è autore del volume Sognando il Mare, edito da Trenta Editore e in uscita il 30 aprile. Il volume sarà presentato venerdì prossimo con una diretta Instagram. In piena restrizione da Covid-19, certo, ma col suo carattere positivo Andrea non ha voluto stravolgere i programmi: «Anzi, vorrei che fosse un’occasione di ripartenza e un segnale positivo per tutti».

Ricettario e passione

Ma andiamo con ordine. Sognando il Mare è un ricettario, ma è soprattutto il racconto di una passione. Attraverso cinquanta ricette originali, chef Cesaro accompagna il lettore – e l’aspirante cuoco – in un viaggio culinario che si articola in cinque tappe e altrettanti capitoli: amore, musica, viaggi, poesia e natura. Dagli gnocchi di barbabietola su fonduta di ricotta e nocciole, al polpo arrostito su salsa di carote e ciuffi di caprino, dalla quaglia ripiena di speck e asiago su purè di zucca e pioppini, al sandwich di branzino con crema di pane, cipolla e marinata e alga wakame, passando per i brownies veg con caramello di datteri: ce n’è davvero per tutti i gusti, e mai perifrasi fu più azzeccata. Il libro raccoglie le preparazioni minuziose di ogni singolo piatto, ciascuna corredata di suggestive foto e accompagnata da una frase che ne racconta il legame con la vita dello chef. Il volume sarà presentato ufficialmente venerdì 1 maggio, alle 18, con una diretta Instagram nel canale @cheff_cesar: «Ho deciso di non posticipare la presentazione del mio libro, viste le restrizioni legate al coronavirus, perché credo possa rappresentare un messaggio positivo per tutti. E chissà, magari qualche ricetta può venir utile in questi ultimi giorni di quarantena in casa! Mi dispiace non poter condividere fisicamente questo momento in un salone, in un giardino o in qualche locale, ma so che ci sarà sicuramente tempo per farlo», confessa lo chef, che venerdì indosserà come sempre la bombetta d’ordinanza, oltre ovviamente alla mascherina.

La cultura del cibo

Sognando il mare è edito da Trenta Editore, realtà nata nel 2004 con uno scopo ben preciso: diffondere la cultura del cibo con emozione e passione, attraverso una proposta editoriale innovativa e creativa. Non a caso il primo libro edito, Gli Chef del Vino, raccontava per la prima volta l’ingresso dell’alta ristorazione nelle aziende vinicole italiane: il successo è stato immediato. Da allora il catalogo della casa editrice si è ampliato di collana in collana fino a diventare un vero e proprio hub di cultura del cibo in ogni sua forma. Sognando il mare rientra nella collana “30 Gourmet”. Andrea Cesaro è volto noto nella cucina padovana. Trentunan anni di Montagnana, la sua è una figura che “spacca” lo schermo. L’anno scorso ha ottenuto il secondo posto alla trasmissione “Cuochi d’Italia” di Alessandro Borghese su Tv8-Sky, che ha regalato davvero soddisfazioni imprevedibili soprattutto dal punto di vista dell’affetto e del riscontro di pubblico. Già tre anni fa aveva vinto il programma televisivo “Chopped” condotto da Gianmarco Tognazzi e trasmesso su Food Network. E’ stato inoltre protagonista di una “serie” per la tv Black&White in cui ha insegnato cucina a dei ragazzi down. Insegnante di cucina al Cfp “Manfredini” di Este, è chef del ristorante Aquasalata di Isola Verde a Chioggia (Venezia). Chi fosse interessato a Sognando il mare (prezzo di listino, 24 euro) può contattare l’autore alla mail sognandoilmareandrea@gmail.com. Il volume si trova anche in tutte le principali librerie del territorio (dove è comunque ordinabile) o nei principali e-store.