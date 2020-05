Limenamente “Storie e pagine”: gli incontri sia in digitale, sia in biblioteca a Limena

Limenamente, la rassegna di teatro e cultura, ideata dal comune di Limena con la collaborazione del CAST di Simone Toffanin, riparte. Dopo lo stop forzato di fine febbraio, l’annullamento degli spettacoli teatrali in scaletta fino a maggio, l’amministrazione ha scelto di dare un segnale concreto riproponendo gli incontri con gli autori di Storie e pagine in una veste diversa, ma non totalmente digitale.

Per quattro serate gli autori saranno ospiti nella Biblioteca comunale di Limena e racconteranno i loro libri al pubblico che li potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook/Limenamente. Un’iniziativa che vuole dare un segnale di normalità anche al mondo della cultura.

Si comincia venerdì 22 maggio con la diretta alle 21. Ospite Giorgio Girello con Uomini e non eroi (Proget Edizioni), accompagnato da Simone Toffanin. L’incontro è stato organizzato in occasione della Stage di Capaci (1992-2020).

Il 29 maggio (ore 21) protagonista Gianluca Marinelli con Spillo & Ettore (Morellini Editore), romanzo d’esordio a tinte gialle che racconta di un insolito investigatore privato che risolve alcuni casi misteriosi a Padova.

Il 5 giugno (ore 21) Francesca Visentin ricorda la sua guida turistica molto speciale, Padova al femminile (Morellini Editore).

Il 12 giugno (ore 21) Sonia Sacrato presenta in anteprima il suo nuovo romanzo Controcanto – Il ritorno del gatto Pablo (Golem Edizioni).

Info web

https://www.facebook.com/Limenamente