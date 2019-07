Live dal Piovego per festeggiare i 30 anni dei Pink Floyd a Venezia

Sabato 6 luglio a Porta Venezia (portello), a 30 anni del mitico concerto dei Pink Floyd a Venezia, una serata per ricordare un concerto che è entrato nella storia. Al Park Navigli, in mezzo al fiume Piovego una chiatta di 40 metri, con 28.000watt di potenza audio, due led Wall, ed effetti luci e video. La serata 1989-2019 vedrà gli Angels in concerto. Considerando l'ingresso gratuito ci si aspetta tantissimo pubblico, vista la location molto particolare