Livio Billo, di Albignasego, primo classificato della sezione poesia del premio nazionale Giovanni Bovio

Si classifica al 1° posto nella sezione C (Poesia) Livio Billo, cittadino di Albignasego, con l'originale e toccante poesia intitolata "Galileo".

Dopo il lungo periodo dedicato alla valutazione delle opere iscritte alla 2a edizione del Premio Nazionale Giovanni Bovio, le giurie si sono espresse in merito ai primi tre classificati di ciascuna delle quattro sezioni.

Di seguito si elencano i vincitori e le relative opere.

Sezione A (arti visive) il vincitore è l’artista siciliano Sebastiano Mendola, con un dipinto intitolato “Sul treno”; 2° posto l’artista molfettese Giuseppe De Palma con l’opera “Dolore”; 3° classificata Manuela De Gioia con l’opera “Le due politiche”, alla quale la giuria riserva anche una menzione speciale.

Sezione B (narrativa edita): 1° classificato lo scrittore piombinese Gordiano Lupi con il romanzo “Calcio e acciaio – dimenticare Piombino”; al 2° posto si classifica Renato Salvetti, col romanzo “Doppio giallo sotto un cielo azzurro”; 3° classificato il bolognese Renzo Piccoli, con il romanzo intitolato “Ippocampo”. Menzioni speciali: una per la raccolta di racconti intitolata “Di porta in porta – i racconti della controra”, dello scrittore di Manfredonia Vittorio Tricarico; l’altra è stata assegnata al romanzo “L’impronta del diavolo” di Franco Casadidio, scrittore di Terni.

Sezione C (poesia a tema libero): al 1° posto Livio Billo, autore di Albignasego (PD) con la poesia intitolata “Galileo”; al 2° posto invece l’autrice Claudia Piccinno da Castel Maggiore (BO) con la poesia “Davide è il tuo nome”; 3° è l’autore di Gravina in Puglia (BA), Gianni Romaniello con la poesia intitolata “Crepuscolo brillante”. Menzioni speciali assegnate anche a questa sezione: con la poesia intitolata “Come potrei dimenticarti” l’autrice Maria Curci (San Severo – FG); con la poesia “I vicoli del porto” di Rino Negrogno, autore di Trani.

Sezione D, dedicata alle opere di vario genere ispirate alla figura di Giovanni Bovio, si classificano nelle prime tre posizioni le seguenti concorrenti (una curiosità: questa è l’unica sezione nella quale si distinguono unicamente le donne): 1° classificata, con il saggio “Giovanni Bovio e Francesco Bruno: due geni di Puglia e i Miserabili di Victor Hugo”, Giovanna Bonivento Pupino (Taranto); 2° classificata Anna Maria De Palma, di Molfetta, con il dipinto “La Massoneria: il Grande Oriente d’Italia di Giovanni Bovio”; 3° classificata, con la poesia “Definirsi o sparire”, Mirella Musicco (Bitetto – BA).

Vi ringraziamo per la corale partecipazione e vi aspettiamo alla cerimonia di premiazione, sabato 9 settembre, ore 18 a Trani, presso Palazzo San Giorgio, in via San Giorgio nr 26.



Auguri ai vincitori e complimenti a tutti i partecipanti!

L'Organizzazione del Premio