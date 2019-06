Estate in arena 2019, annullato lo spettacolo “Mi ritorni in mente" a Montemerlo

A causa delle previsioni meteo avverse, l’Arpav ha segnalato per la giornata di sabato 22 temporali per tutto il pomeriggio e sera, la Proloco Montemerlo ha deciso di annullare il concerto “Mi ritorni in mente – omaggio a Lucio Battisti” in programma per domani.

L’Arena è un teatro aperto e diventa impossibile gestire uno spettacolo con service e materiale tecnico con il bagnato.

La rassegna Estate in Arena 2019 prenderà ufficialmente il via con il concerto del 29 giugno in collaborazione della Proloco Montemerlo con Clair de Luna – Al chiaro di luna, che propone da tempo eventi musicali con orchestre e giovani talenti. Il primo appuntamento sarà con le musiche di Morricone.

I biglietti venduti in prevendita per la serata del 22 giugno saranno rimborsati.

Pro Loco Montemerlo

Tel. 340 5381060

proloco@montemerlo.it

Spettacolo annullato

Tornano gli appuntamenti estivi all'arena di Montemerlo. In programma sabato 22 giugno, ore 21.30, “Mi ritorni in mente”, un concerto omaggio a Lucio Battisti.

Scarica il programma completo della rassegna "Estate in arena 2019"

Ad aprire la rassegna estiva dell’Arena di Montemerlo sarà un omaggio ad uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti, protagonista con le sue canzoni di una serata pensata con il cuore, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salus Pueri, per il reparto dei bambini prematuri di Pediatria di Padova.

Sul palcoscenico la formazione Casanova Venice Ensemble diretta dal maestro Costantino Carollo, ospite speciale Chiara Luppi.

A dare un tocco spettacolare le acrobazie di Chiara Baltieri.

Biglietto intero 15 euro/ridotto 12 euro (minori di 14 anni e soci pro loco)

