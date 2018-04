“Mamme in piazzetta”, incontri per mamme e bambini con “I colori del Sacro” a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche questa edizione de I Colori del Sacro ripropone l’iniziativa "Mamme in piazzetta", un ciclo di appuntamenti per mamme e bambini che si terranno tutti i mercoledì del mese di maggio al Caffè La Piazzetta di via San Martino e Solferino a Padova.

L'evento

Primo appuntamento mercoledì 2 maggio alle ore 10.30 con "Lo sapete che i bebè sono musicisti e cantanti nati?"

Partecipano la psicoterapeuta Valentina Berlanda e il musicoterapista Simone Magnoni, entrambi operatori del metodo Musica in Culla®.

Sarà l’occasione per scoprire la musicoterapia: la musica come mezzo che facilita la comunicazione e l’espressione di sé e del proprio corpo, e particolarmente favorevole nella comunicazione non verbale con i bimbi fin dai pochi mesi.

Programma