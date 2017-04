Mapu Festival 2017, parte la raccolta fondi via web a sostegno della rassegna teatrale

Prende il via la raccolta fondi a sostegno del Festival internazionale di teatro di figura, il Mapu, che si svolge a Piazzola sul Brenta dal 19 al 21 maggio. Le donazioni possono essere inviate via web. Fra i superospiti della rassegna teatrale c'è anche lo spagnolo Bruno Morera e la sua mitica bicicletta. Giovani e volontari sono già al lavoro per organizzare l'evento.

L'APPELLO. “Cari appassionati, aiutateci a far crescere il Mapu, il Festival internazionale di teatro di figura in programma a Piazzola sul Brenta dal 19 al 21 maggio”. La presidente di Jonathan cooperativa sociale Antonella Dorio lancia così il crowdfunding, una raccolta fondi ad hoc (tramite il web) per finanziare la rassegna “dal basso”. “Stiamo organizzando un fine settimana unico, entusiasmante e speciale – continua – Si tratta di un evento condiviso e inclusivo: chiunque potrà fare la propria parte per costruire la tre giorni”. “La possibilità di lasciare un contributo, anche piccolo, rende partecipe ogni singolo spettatore”.

IL TEAM. Fra i componenti dello staff, dieci under 30 del territorio selezionati nell’ambito del progetto Gps, Giovani protagonisti in scena, a cura della Regione Veneto. Cento invece i volontari dai 18 anni in su che nei giorni del Festival presteranno servizio nella cittadina. “Stiamo predisponendo una kermesse adatta a tutte le età. Spesso il teatro di figura viene associato, erroneamente, ai soli bambini. Non è così. Gli artisti presenti a Piazzola metteranno in scena spettacoli sì divertenti, ma anche in grado di smuovere le coscienze dei più grandi”. “Bastano pochi euro per dare una mano all’organizzazione nel fornire vitto e alloggio ai burattinai, marionettisti e giocolieri in genere”.

I PROTAGONISTI. Fra i superospiti: il tedesco Thomas Herfort (marionette), lo spagnolo Bruno Morera e la sua mitica bicicletta, Agostino Cacciabue e il Teatro Tages. Oltre allo spagnolo Josè Benavente e gli inglesi Liam Wright e Freddy-Femi e Hugh Purves. Performance pure di Francesca Zoccarato e Alberto De Bastiani. Queste le coordinate per effettuare le donazioni: buonacausa.org/cause/mapufestival