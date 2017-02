Mapu festival a Piazzola sul Brenta, aperte le iscrizioni fino al 31 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Gli artisti di strada “a cappello” hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la loro candidatura al MAPU, il Festival Internazionale di teatro di figura che andrà in scena dal 19 al 21 maggio a Piazzola sul Brenta. Oltre alla programmazione ufficiale, ci sarà spazio anche per giocolieri, compagnie varie e musicisti.

A tale proposito verranno predisposte alcune postazioni attrezzate nelle vie del paese. Gli artisti selezionati saranno contattati entro il 15 aprile per concordare esigenze di ospitalità ed eventuali buoni pasto da utilizzare durante i giorni del Festival. Ai “vincitori” verrà chiesto di inviare foto e/o video in alta qualità: tutto il materiale servirà per veicolare la promozione della manifestazione.

Per maggiori informazioni scrivere una mail a mapufestival@jonathancoop.com.