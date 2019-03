Un successo inarrestabile: tre serate sold-out per Marco e Pippo al Piccolo teatro

Da giovedì 7 marzo, tre serate sold-out al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) per lo spettacolo “Assai in pace” di e con Marco e Pippo - l’unico duo che è un trio.

Tutto esaurito in pochissimi giorni

Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno riescono nella non facile impresa del “tris” (fino a sabato 9 compreso) già da metà gennaio, quando non c’erano più biglietti disponibili, sebbene la pubblicità dell’evento non fosse nemmeno partita ufficialmente. I canali dei fans e i più attenti spettatori del Piccolo hanno evidentemente preso d’assalto le prevendite in pochissimi giorni.

Lo spettacolo ad hoc per il teatro

I tre comici, ormai fenomeno-cult della nostra regione, presentano così il loro spettacolo, differente da quelli che si sono visti e si vedranno nelle piazze d’estate, perché appositamente creato per il teatro, con la regia di Enrico Lando. “Rileggete il titolo. Assai in pace. Fatelo un’altra volta. Assai in pace. Molto bene, ora avete certamente capito! È un gioco di parole, una frase doppia, un calembour polisemico, in dialetto significa una cosa, in italiano un’altra… ma di cosa parlerà questo spettacolo? Marco, Pippo, Gaetano e i loro personaggi ci porteranno in un viaggio comico “rovescio”, pieno punti di vista diversi, strani e distorti sulla realtà che siamo abituati a vedere ogni giorno. Ma in questo grande caos, un’unica certezza: tutti gli individui di questo mondo vorrebbero essere “Assai in pace”