“I martedì del Cai”, tutti gli appuntamenti con gli incontri e i filmati a Padova

Il Club alpino italiano - Cai sede di Padova organizza "I martedì del Cai 2017" e propone la seconda parte della serie di incontri e filmati sulla montagna, per diffonderne la conoscenza nei suoi diversi aspetti ed informare il pubblico sulle molteplici iniziative del club.

Gli incontri sis svolgono nella sede del CAI, in via Gradenigo.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

PROGRAMMA

2 maggio

"Il ritorno del lupo (canis lupus)" con dott. Renato Semenzato

"L'aiuto rischioso - Questioni di etica della montagna a partire dal ricordo di Spiro Dalla Porta Xydias" con prof. Giovanni Grandi, Rodolfo Selenati, dott. Simone Grigoletto

"Seguendo il sale tra le depressioni e gli altipiani dell‘Etiopia" con Francesco Pandolfo

"Dalle Piccole Dolomiti all'Himalaya" con Giacomo Albiero e Piero Radin

"Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada: l'evoluzione della fronte dopo la Piccola Età Glaciale" con Stefano Benetton

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Club alpino italiano - sezione di Padova

049.8750842

www.caipadova.it