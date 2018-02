Cinema di qualità per tutti! Torna a Padova l’iniziativa del biglietto a tre euro al martedì

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Valorizzare le opere cinematografiche di qualità e consolidare il ruolo delle sale di proiezione come presidi culturali sul territorio veneto. Sono questi gli obbiettivi ambiziosi che si pone l’edizione 2018 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno la possibilità, recandosi nelle sale cinematografiche aderenti alla Fice delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro tre euro.

“’La Regione ti porta al cinema con tre euro’ è diventata una iniziativa che il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare. – dichiara l’Assessore regionale alla cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari - Un impegno che, anno dopo anno, si rinnova e i risultati sino ad oggi raggiunti, ci confermano una crescita costante e diffusa su tutto il territorio. Un’iniziativa che ha fra i suoi obiettivi la promozione della cultura cinematografica e del cinema d’autore e la valorizzazione delle sale d’essai del Veneto. Per questa prima edizione 2018 le sale che hanno aderito sono salite a 24, distribuite nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Un modo concreto per favorire la visione di opere di qualità e creare, soprattutto nei giovani, l’abitudine ad andare al cinema durante tutta la settimana. Una iniziativa che si inserisce in un quadro più generale di azioni regionali a sostegno e a favore del cinema, dell’audiovisivo, dell’esercizio cinematografico e dello spettacolo più in generale”.

“Progetti quali quello dei 1I martedì al cinema' – sottolinea Franco Oss Noser, Presidente dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS – portano grandi benefici sia all’arte cinematografica in quanto tale, sia alle sale che ospitano le proiezioni. Abbiamo sempre visto i cinema come un importante presidio culturale sul territorio e stiamo lavorando perché soprattutto quelli periferici e quelli all’interno dei centri storici urbani, diventino spazi politematici dove ospitare anche musica, teatro, danza. Proporre i biglietti a costo ridotto diventa importante per far conoscere meglio anche quelle piccole sale che magari sono fuori dalla grande distribuzione ma che svolgono un ruolo centrale all’interno della comunità che le ospita”.

“Le sale aderenti alla FICE – conferma Filippo Nalon, Presidente Fice Tre Venezie – sono i luoghi ideali in cui proporre iniziative di promozione come questa. Il prezzo ridotto consente infatti a questi cinema di rafforzare ulteriormente il ruolo principe che già svolgono sul territorio: avvicinare nuovo pubblico ad opere cinematografiche di alto livello e qualità, che rischiano altrimenti di essere messe in secondo piano dalla grande distribuzione perché ritenute troppo difficili”.

Sono 24 le sale venete che hanno aderito quest’anno all’iniziativa. A Belluno gli appuntamenti con i “martedì al cinema” si terranno al Cinema Italia; a Padova al Cinema Il Lux, al Multiastra, al Multisala Pio X-MPX e al Portoastra al Cinema Rex e, in provincia, al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. In provincia di Rovigo le proiezioni si terranno al Multisala Politeama di Badia Polesine. A Treviso l’appuntamento è al Multisala Corso e al Multisala Edera, mentre, in provincia, al Multisala Georges Méliès di Conegliano, al Multisala Italia di Montebelluna e al Cinema Cristallo a Oderzo; a Venezia la rassegna toccherà il Cinema Dante, l’IMG Candiani e l’IMG Palazzo di Mestre mentre, in provincia, il Multisala Verdi di Cavarzere, il Cinema Teatro Mirano di Mirano e il Cinema Oratorio di Robegano. A Veronasi confermano il Cinema Teatro Alcione e il Multisala Rivoli. A Vicenza le sale coinvolte sono il Cinema Odeon e il Multisala Roma mentre, in provincia, il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sui siti internet www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

