“Martedì della Clinica Neurologica”, ciclo di incontri alla Palazzina di Neuroscienze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

È uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, quello con i “Martedì della Clinica Neurologica”. Risale infatti al 1973 la prima edizione e da allora si sono avvicendati nelle sale di via Giustiniani i migliori neurologi nazionali e internazionali per spiegare tecniche, ricerche e nuove frontiere della neurologia.

La cifra dei “Martedì della Clinica Neurologica” è sempre stata l’altissima qualità dei relatori, in modo da incrociare i più recenti avanzamenti nel campo scientifico con le ricadute terapeutiche.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

L'edizione 2018 verdà la partecipazione, tra gli altri, di Garami Zsolt da Houston che tratterà dell’ictus ischemico cerebrale, una delle prima cause di morte e disabilità; Luca Regli della Neurochirurgia di Zurigo, che parlerà di “Bypass per ischemia e aneurismi”; Emanuel Della Torre, immunologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano, attualmente a Boston al Ragon Institute of MGH, MIT, and Harvard, che interverrà su una patologia, di recente identificazione, la malattia IgG4-correlata e delle sue manifestazioni neurologiche e Carlo Rinaldi, dell’Università di Oxford, che approfondirà le recenti ricerche sulla Malattia di Kennedy, rara affezione neuromuscolare.

Nel solco di questa tradizione, anche quest'anno offre un denso programma, con diciassette incontri distribuiti da gennaio a maggio, focalizzati sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione.

I “Martedì della Clinica Neurologica 2018” sono curati scientificamente dalla professoressa Chiara Briani, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, corso di dottorato in Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale G.B. Morgagni, Università degli Studi di Padova e Padova Neuroscience Center.

PROGRAMMA TEMATICO

Nel mese di gennaio il primo appuntamento è previsto martedì 16 nell'aula magna della Palazzina di Neuroscienze alle ore 17.30, con la lecture di Luca Regli della Neurochirurgia di Zurigo su “Bypass per ischemia e aneurismi”. Regli, esperto di Neurochirurgia vascolare, Chirurgia del basicranio e in neuro-oncologia, si è dedicato alla ricerca scientifica nell’ambito delle ischemie cerebrali con l’applicazione tecniche di rivascolarizzazione chirurgica, del metabolismo e dell’omeostasi cerebrale. Gli incontri continuano martedì 23 gennaio: Amelia Evoli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma tratterà delle “Nuove terapie e recenti evidenze nella miastenia”, mentre il martedì 30 Nino Stocchetti, anestesista dell’Università di Milano, si sofferma su ”Ossigenazione e metabolismo cerebrale nel trauma”.

Febbraio si aprirà con un seminario sulle malattie ereditarie della sostanza bianca di Andrea Rossi dell’Ospedale Gaslini di Genova, che allargherà il perimetro della discussione neurologica in ambito pediatrico. Sarà quindi la volta del neuroimaging, argomento di Flavio Nobili dell’Università di Genova, sulle metodiche più avanzate e sui nuovi marcatori utilizzati. Emilio Perucca, farmacologo dell’Università di Pavia, il 20 febbraio parlerà dell’approccio personalizzato nella terapia farmacologica dell’epilessia e, in conclusione di mese, Emanuel Della Torre, attualmente al Ragon Institute of MGH di Boston, interverrà su malattia IgG4-correlata, patologia di recente identificazione.

A marzo il ciclo riprende con un seminario di grande interesse anche oncologico, grazie all’intervento del Guido Cavaletti, Università di Milano-Bicocca che tratterà “Il dilemma della neurotossicità da chemioterapici”, farmaci che se da un lato aiutano a combattere le neoplasie, dall’altro hanno effetti collaterali neurotossici dall’altro possono limitare il completamento della chemioterapia. Enza Maria Valente, dell’Università di Pavia, parlerà dei Parkinsonismi monogenici, mentre Antonio Bertolotto, AOU San Luigi Gonzaga – Orbassano, affronterà la Neuromielite ottica malattia in cui ci sono state acquisizioni importanti da un punto di vista sia dei meccanismi patogenetici sia della terapia.

Aprile si apre con la relazione di Garami Zsolt, Houston Methodist Hospital di Houston, sull’ictus ischemico cerebrale che è una prima cause di morte e disabilità. Il martedì successivo sarà la volta di Simonetta Gerevini dell’Ospedale San Raffaele di Milano che approfondirà il tema delle patologie della mielina diagnosticate attraverso la Risonanza magnetica cerebrale, mentre Pietro Cortelli, Università di Bologna, affronterà un sintomo molto comune ma a volte diagnosticato in maniera errata che è la perdita di coscienza transitoria.

Giovanni Berlucchi, Università di Verona, aprirà le letture del mese di maggio con un tema delicato e interessante cioè il rapporto tra coscienza e cervello, mentre la diagnostica e terapia della demenza frontotemporale sarà trattato nell’incontro successivo da Barbara Borroni dell’Università di Brescia. Seguirà Federica Provini, Università di Bologna, con aspetti clinici e video-polisonnografici delle parasonnie. Concluderà il ciclo di incontri Carlo Rinaldi, University of Oxford, con una relazione sulla Malattia di Kennedy.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

GENNAIO

16 gennaio

Bypass per ischemia e aneurismi

Luca Regli, Università di Zurigo

23 gennaio

Nuove terapie e recenti evidenze nella miastenia

Amelia Evoli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

30 gennaio

Ossigenazione e metabolismo cerebrale nel trauma

Nino Stocchetti, Università di Milano

FEBBRAIO

6 febbraio

Malattie ereditarie della sostanza bianca

Andrea Rossi, Istituto Gaslini - Genova

13 febbraio

18F-FDG vs Amiloide: antagonisti o alleati?

Flavio Nobili, Università di Genova

20 febbraio

La terapia farmacologica dell’epilessia: un approccio personalizzato

Emilio Perucca, Università di Pavia

27 febbraio

Malattia IgG4 correlata: patogenesi e manifestazioni neurologiche

Emanuel Della Torre, Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

MARZO

6 marzo

Il dilemma della neurotossicità da chemioterapici

Guido Cavaletti, Università di Milano-Bicocca

13 marzo

Parkinsonismi monogenici

Enza Maria Valente, Università di Pavia

20 marzo

Neuromielite ottica spectrum disorders: aspetti diagnostici, clinici e terapeutici

Antonio Bertolotto, AOU San Luigi Gonzaga – Orbassano

APRILE

3 aprile

Back to the future in Vascular Medicine: neurosonology

Garami Zsolt, Houston Methodist Hospital - Houston(Texas)

10 aprile

Le patologie della mielina: diagnostica differenziale del sistema nervoso centrale

Simonetta Gerevini, Ospedale San Raffaele - Milano

17 aprile

Perdita di coscienza transitoria

Pietro Cortelli, Università di Bologna

MAGGIO

8 maggio

Coscienza e cervello

Giovanni Berlucchi, Università di Verona

15 maggio

Demenza frontotemporale: aspetti diagnostici e terapeutici

Barbara Borroni, Università di Brescia

22 maggio

Le parasonnie: aspetti clinici e video-polisonnografici

Federica Provini, Università di Bologna

29 maggio

Kennedy’s disease: exposing the great mimicker

Carlo Rinaldi, University of Oxford

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI