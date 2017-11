Master completo con il coach Michele Fischietti alla Daigo Music School di Limena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Per imparare a cantare serve molto di più che una buona tecnica vocale e una buona voce. Come in ogni cosa, incluso lo sport, serve una guida che ti dica come usare tutto il tuo potenziale nel modo più efficace, conoscendo i tuoi punti deboli e quelli di forza, i tuoi bisogni, la tua personalità e ispirandoti ad ogni allenamento”.

Michele Fischietti è un vocal coach e docente, polistrumentista, compositore, specializzato nell'insegnamento del canto. Ha collaborato professionalmente con alcune delle realtà musicali più importanti tra cui X-Factor, Amici, Sony, Universal, Warner e Sugar.

IL CORSO

Il corso è stato organizzato in cinque incontri, che si svolgeranno la domenica con la formula full immersion dalle 10 alle 18.

Le date:

3 dicembre

21 gennaio

25 febbraio

25 marzo

6 maggio con show finale

Gli appuntamenti si svolgeranno tutti alla sede di Daigo Music School a Limena.

ARGOMENTI TRATTATI

Il buon uso della voce e la sua applicazione alle canzoni

Songwriting, sviluppare una idea di canzone, struttura, stile, testo, musica e interpretazione

L’interpretazione attraverso l’analisi del testo, il come usare le emozioni. Si dovrà preparare un monologo scelto da un film, spettacolo teatrale o prosa

La performance (prima da soli, poi con pubblico) e applicazione di tutti gli argomenti e gli aspetti appresi e studiati negli incontri precedenti

Suonare con un musicista e/o band, preparare un brano ed eseguirlo insieme a dei musicisti professionisti diretti dal maestro stesso

Preparazione, allestimento e prove generali di uno spettacolo: riscaldamento vocale, riscaldamento emozionale, messa a punto dei dettagli dello spettacolo, prove.

IL COACH

Michele Fischietti è l'insegnante di alcune delle superstar italiane piu conosciute della pop music e del teatro musicale. Ha collaborato professionalmente con alcune delle etichette discografiche più importanti tra cui Sony, Universal, Warner e Sugar. Ha lavorato tra gli altri con Mogol, Caterina Caselli, Tony Renis, Universal, Sony e Warner Music. Ha allenato tra gli altri Max Pezzali, Syria, Anna Oxa per la musica pop, Arianna Bergamaschi, Luca Barbareschi e Maria Laura Baccarini per il teatro musicale.

Ha lavorato per Amici (preparatore dei vincitori 2004 per il musical "Footlose") ed X Factor come vocal coach. È stato consulente per la direttrice casting della Stage Entertainement per il teatro musicale. Ha esperienze come compositore in collaborazione di Niccolò Agliardi (Laura Pausini, Eros Ramazzotti).

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Daigo Music School

via del Santo, 177 - int. 1 - Limena

da lunedì a venerdì 14.30-19.30

338.5209079 - info@daigomusicschool.it