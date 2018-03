Nasce Matricola Zero, associazione teatrale degli ex allievi dell'Accademia Palcoscenico

Dieci attori under 35 diplomati all’Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale hanno dato vita a Matricola Zero, compagnia teatrale e centro di produzione artistica.

La formazione artistica

Fondata lo scorso gennaio a Montagnana, Matricola Zero è già a lavoro su tre produzioni pronte a debuttare tra l’estate e l’autunno. Oltre al comune percorso di formazione al Teatro Stabile del Veneto, gli attori condividono la stessa sensibilità per il teatro e per il progetto artistico: totalmente originale e autoprodotta, la produzione annuale si concentra sul tema del viaggio, affrontandolo da più punti di vista e attraverso diversi linguaggi teatrali.

Il nuovo spettacolo

Si comincerà con "Muoversi", evoluzione scenica del fortunato studio presentato nell’ottobre 2017 al Teatro Verdi (selezione ufficiale progetto “Maturazione 2017”). Scritto da Marco Mattiazzo e diretto da Leonardo Tosini, "Muoversi" è il viaggio dell’umanità in forma di spettacolo teatrale. Odissea autoironica, collage tragicomico tra parole e musica, si tratta di uno spettacolo strutturato per quadri, scandito dalla velocità, dal ritmo e dal rumore dei mezzi di trasporto, emblema dell’evoluzione umana e delle sue contraddizioni. Piedi, cavallo, bici, auto, treno; e ancora aereo, razzo e... tapis roulant, grottesca metafora di un muoversi che ha smesso di essere viaggio. Comico e drammatico convivono in maniera sapiente in un allestimento originale e fresco pensato - non a caso - non solo per il palcoscenico ma anche per la rappresentazione in forma itinerante. Attualmente in produzione, lo spettacolo vedrà in scena Alice Centazzo, Marco Mattiazzo, Federica Chiara Serpe, Daniele Tessaro, membri fondatori di Matricola Zero insieme a Alberto Bucco, Maria Celeste Carobene, Eleonora Marchiori, Gaetano Tizzano, Michele Tonicello, Leonardo Tosini.

Una sfida tra creatività e sperimentazione

Leonardo Tosini, presidente dell’associazione: “La matricola zero in campoindustriale è il prototipo, l’invenzione. La nostra Matricola Zero è un laboratorio di creatività dove convivono sperimentatori della scena. Tutti noi veniamo da tre anni di scuola che ci hanno forgiato non solo come artisti, ma soprattutto come gruppo. Con questa nuova sfida vogliamo metterci alla prova nell’universo teatrale, portare al pubblico fantasia e coesione. Vogliamo tentare di raccontare la nostra storia e le nostre storie. E speriamo che il viaggio di quest’anno sia solo l’inizio di una lunghissima avventura”.