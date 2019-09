Meno smartphone, più teatro

Lunedì 23 settembre, a partire dalle ore 18.00, al Teatro de LiNUTILE di Padova, presentazione dei corsi dell’Accademia per l’annualità 2019/2020. «Se non ci fosse stato il Teatro, non avrei saputo fare altro. Il Teatro è tutta la mia vita. Pensate che a casa barcollo, m’ingobbisco, mi annoio, ma in teatro ritrovo il passo. È un’altra storia. In scena si guarisce».Così dichiarava il noto attore e regista teatrale Carlo Giuffré. Ed è pensando ai giovani, magari ingobbiti e annoiati davanti allo schermo del proprio telefonino, ma comunque con tante cose da dire e raccontare di sé, che l’Accademia de LiNUTILE di Padova ha strutturato quest’anno i propri corsi per l’annualità 2019-2020.

«L’esperienza formativa della pratica teatrale offre la possibilità alle giovani generazioni (bambini e ragazzi) di riconoscere e sviluppare le proprie capacità personali, ancor di più di riconoscere chi sono. – spiegano Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo, fondatori dell’Accademia e del Teatro de LiNUTILE- Insegnare loro a vestire i panni dell’attore significa legittimarli a dare voce alle personalità latenti e nascoste nel loro inconscio che trovano espressione nei vari personaggi da improvvisare o interpretare. Per dare loro vita dovranno riconoscerli, dovranno indagare profondamente in sè stessi e nel genere umano che sta attorno a loro e che vive in continua simbiosi con loro. Allora e solo allora potranno essere attori, non certo perché avranno trovato una novità espressiva in internet, ma perché scoperte le mille facce che ospitano le cantine della loro anima, saranno decisi a farle vivere, fare con loro amicizia o tuttalpiù ad accettarle».

Le attività dell’Accademia per l’annualità 2019-2020 verranno presentate lunedì 23 settembre dalle ore 18.00 nella sede di via Agordat 5 a Padova. A partire dal corso per bambini dagli 8 ai 10 anni che propone ai giovani allievi un approccio giocoso e spontaneo al mondo del teatro, lavorando sull’improvvisazione e su giochi di ruolo per giungere poi alla preparazione al saggio finale sperimentando le regole del palcoscenico. Dedicato ai giovani dagli 11 ai 13 anni è il laboratorio di recitazione dove i ragazzi potranno sperimentare le tecniche teatrali fondamentali e imparare le regole base della dizione e dell’emissione vocale. Il corso teatrale per ragazzi dai 14 ai 18 anni è, infine, rivolto a coloro che intendano formarsi come attori e propone esercizi mirati all’uso del corpo, della parola, della gestione dello spazio scenico. Il corso in lingua inglese dell’Accademia de LiNUTILE è dedicato a ragazzi da 11 a 16 anni. Il laboratorio è uno strumento per l’apprendimento della lingua inglese, senza però tralasciare tutte le caratteristiche e gli obiettivi di un corso di teatro: il lavoro sulla voce e sul corpo in scena.

L’Accademia non punta tuttavia solo ad insegnamento della tecnica performativa, ma mira a coinvolgere i propri giovani allievi anche nelle attività del teatro e nell’organizzazione dello spettacolo dando quindi loro la possibilità di imparare o migliorare le proprie competenze trasversali spendibili in ogni posizione professionale. Sempre lunedì 23 settembre, a partire dalle 20.00, verranno presentati anche i corsi per gli adulti, modulati secondo le esigenze degli allievi, e adatti sia per chi vuole avvicinarsi al teatro in modo ludico, sia per chi intende formarsi per diventare un attore professionista.