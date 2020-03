Mercatini artigianali dell’associazione Arti Itineranti - Primavera 2020, tutti gli appuntamenti in città

Dal 6 all’8 marzo in piazza Capitaniato con “Artigiani in corte”; dal 13 al 15 marzo in piazza Eremitani con “Primavera agli Eremitani”; il 21 marzo in piazzale Cuoco con “Guizza handmade”; il 22 marzo in piazza dei Frutti con “Craft tales - storie artigiane” e dal 4 all’11 aprile in piazza Capitaniato con “Pasqua in corte”