Una rivoluzione: il mercatino dell’antiquariato e cose da altri tempi di Piazzola è ora online

Da oltre quarant’anni il mercatino dell’antiquariato cose da altri tempi ogni ultima domenica del mese, animava piazza Paolo Camerini, la Sala Filatura e le vie del centro storico di Piazzola sul Brenta. Poi è arrivato il covid-19 e tutto è cambiato!

La sospensione

Il mercatino è stato sospeso come da indicazioni governative, per la sicurezza di tutti. Ma la Pro loco non si è fermata. E così si è deciso di creare queste pagine sul nostro sito Web con l’intento di mettere comunque in contatto espositori e visitatori dello storico mercatino che, appena sarà possibile, riprenderà la sua fervente attività come di consueto.

Una finestra sempre visibile

Anche quando sarà passata questa emergenza, una finestra sul mercatino dell’antiquariato continuerà ad essere visibile.

Info web

