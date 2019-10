Rassegna cinematografica “Mercoledì d'Essai” al Piccolo Teatro di Padova

Ripartono il 9 ottobre i mercoledì d’essai del Piccolo Teatro di Padova con il film IL TRADITORE di Marco Bellocchio, candidato per l’Italia agli Oscar per il miglior film in lingua straniera. Appuntamento come di consueto “in mezza serata” alle 21.15, «orario che ci contraddistingue – spiega il direttivo dell’Associazione Piccolo Teatro – e che garba davvero molto ai nostri spettatori di città e di provincia perché consente a tutti di arrivare con sufficiente calma al cinema senza rinunciare alla cena. E’ sicuramente un punto di forza apprezzato della nostra rassegna d’essai del mercoledì». L’approfondimento di ciascuna delle serate previste nella rassegna della Sala della Comunità di Via Asolo sarà curato in sala e nei social media del cinema sempre da Cinema in prospettiva come già avvenuto negli ultimi due anni.

«Accanto all’ennesima prova – spiega Arianna Prevedello, coordinatrice di Cinema in Prospettiva a cui è affidata la direzione artistica della rassegna – della bravura abnorme di Pierfrancesco Favino, nei panni del primo grande pentito di mafia Tommaso Buscetta, abbiamo selezionato altri nove film molto solidi e di generi molto diversi che ci accompagneranno fino a Natale. Il nostro desiderio, condiviso con l’Associazione Piccolo Teatro, è che il cinema frequentato con costanza possa davvero migliorare la salute dei nostri spettatori, intesa come benessere umano, sociale e culturale della persona. Film come Cafarnao ci prendono per mano e ci portano a conoscere mondi che non ci appartengono, oppure Effetto Domino e Il pianeta in mare ci consentono di guardare davvero con vista acuta il nostro territorio che spesso non ci è così familiare. Come pure Grazie a Dio o La verità sono opere che ci consentono di scandagliare istituzioni, dinamiche e ambienti che ci riguardano. Al cinema si può ridere o piangere, o anche tutti e due, ma l’importante è che la complessità rimanga la cifra delle emozioni, così usciremo tutti un po’ più completi. E’ il nostro desiderio e abbiamo cercato del buon cinema che ci consenta di crescere tutti assieme».

STAGIONE 2019/2020 – inizio proiezioni ore 21.15 (l’introduzione sarà proposta prima alle ore 21 circa)

09.10.2019 IL TRADITORE

Un Bellocchio civile con un magistrale Favino-Buscetta, gola profonda di Cosa Nostra

>> Candidato agli Oscar 2020 per l’Italia per miglior film in lingua straniera

16.10.2019 CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI

Nadine Labaki per una storia universale a Beirut sui diritti dell’infanzia

>> Premio della Giuria Cannes 2018

23.10.2019 DOLOR Y GLORIA

Almodovar torna altissimo per raccontare le strategie del dolore

>> Miglior Attore a Cannes 2019

30.10.2019 LOU VON SALOMÉ

Biopic della psicanalista tedesca pioniera del femminismo e amica di Nietzsche, Rilke e Freud

06.11.2019 EFFETTO DOMINO

In continuità con Piccola Patria, Rossetto torna di nuovo a nord-est con la città termale dei vecchi

>> Premio della Giuria e Premio della Giuria Giovane Festival Annecy 2019

13.11.2019 IL PIANETA IN MARE

Con sapienza Andrea Segre torna in laguna e racconta l’architettura umana di Marghera

20.11.2019 LE VERITÀ

Catherine Deneuve e Juliette Binoche, madre e figlia, in un quadro familiare riuscito e sferzante

27.11.2019 GRAZIE A DIO

Superbamente Ozon: la vicenda della pedofilia nella Chiesa francese tra tragedia, impunità e verbalizzazione

>> Gran Premio della Giuria Festival di Berlino 2019

04.12.2019 I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

Ad 82 anni Claude Lelouche consegna un film sull’amore riflettendo sul senso della vita

11.12.2019 L’ETÀ GIOVANE

I fratelli Dardenne raccontano con lucidità e temperanza il giovane fanatismo musulmano di un ragazzo belga

>> Miglior Regia Festival di Cannes 2019

