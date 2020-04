La passione per la natura non si ferma: il MicroMegaMondo arriva a casa

lI MicroMegaMondo e la passione per la Natura non si fermano. Il Museo Esapolis resta a fianco di grandi e piccini con un servizio volto a far conoscere le meraviglie del mondo che ci circondano, per regalare speranza e positività. Nasce così il progetto “social” per offrire più appuntamenti settimanali sia con contributi registrati di interviste, storie e tutorial, sia in diretta sulla pagina Facebook del MicroMegaMondo https://www.facebook.com/ micromegamondo/, durante i quali poter interagire con esperti, specialisti ed appassionati di natura.

Le dirette

Per gli appuntamenti in diretta, da Esapolis ci sarà il Direttore Enzo Moretto, in collegamento con il conduttore di Geo di Rai 3, Emanuele Biggi, per parlare di natura e animali, facendovi scoprire tante curiosità del MicroMegaMondo e non solo, in attesa di poterle esplorare di nuovo dal vivo. Verranno inoltre coinvolti anche altri specialisti ad arricchire le tematiche con i loro interventi e contributi.

Vedere, conoscere, imparare

«Anche se in questo periodo ci viene chiesto di restare a casa – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – il Museo Esapolis offre sempre la possibilità di vedere, conoscere, imparare ma soprattutto interagire e dialogare con l’entomologo e gli esperti di questo MicroMegaMondo. Una possibilità tutta digitale per visitare un Museo che, non solo apre le porte ai propri visitatori, ma li rende partecipi di una rete di informazioni e curiosità che appassionano sempre più partecipanti. Una media di 6mila contatti per ogni collegamento ci fanno capire che c’è molto interesse per la natura, l’ambiente, la storia, le scienze, anche se viste e ascoltate dal divano della propria casa. Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato perché oltre a valorizzare il patrimonio museale della Provincia di Padova, fa rete e sistema e sviluppa le peculiarità del nostro territorio».

Tutti i giorni dalle 18 alle 19 fino a venerdì 3 aprile

Il prossimo appuntamento sarà sulla pagina Facebook del MicroMegaMondo per la Diretta, tutti i giorni dalle 18 alle 19 fino a venerdì 3 aprile, per trascorrere insieme un’oretta decisamente diversa e inedita rispetto agli scenari che ci circondano in questo periodo di crisi, un incontro adatto a tutte le età. Sarà un appuntamento totalmente interattivo, in cui potrete commentare, porre domande e anche suggerire argomenti da trattare ed esperti da coinvolgere, ci sarà anche la possibilità di partecipare al sondaggio “Vota la diretta” per scegliere un animale da mostrare durante le dirette successive.

I prossimi appuntamenti

«Per la prossima settimana, gli appuntamenti con le dirette Facebook saranno il lunedì, mercoledì e venerdì e negli altri giorni della settimana pubblicheremo dei contributi registrati con tutorial, interviste ad esperti e storie di animali. Condividete con i vostri amici e creiamo una grande community di appassionati di natura! Abbiamo anche lanciato l’iniziativa “Facce da Diretta” con cui chiediamo agli utenti di postare sulla nostra pagina Facebook MicroMegaMondo le loro foto mentre guardano la diretta: un ulteriore modo per interagire e accorciare le distanze che ci dividono in questo momento delicato per tutti. Restiamo vicini, aiutandoci l’un l’altro a superare questo periodo, anche solo regalando un’ora di svago e leggerezza, permettendo alla mente di evadere e viaggiare, mantenendo viva la curiosità e la voglia di imparare a qualsiasi età, non impigrendo nella noia».

