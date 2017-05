Mille Miglia fa tappa nel cuore di Padova, in centomila ad ammirare le auto d'epoca

In centomila hanno assisisto al passaggio della Mille Miglia che, dall'Alta padovana, è arrivata fino in città. Le auto hanno fatto la passerella sul Liston, in piazza del Santo e poi si sono dirette a Prato della Valle. La città di Padova, giovedì sera, ha accolto la più bella corsa di auto lungo le strade, creando un'atmosfera magica.

LE AUTO. Lo spettacolo di storia e motori torna dopo una breve pausa e ancora una volta non è mancato il calore, l'accoglienza e le emozioni indimenticabili. Bambini ed adulti di ogni età si sono fermati ad ammirare le Bugatti, le Bentley, le Alfa Romeo e non solo. Grazie alla Mille Miglia è stata scritta un’altra bellissima pagina di sport, ambiente, cultura, storia e turismo per tutto il territorio padovano.

IL PROGRAMMA. Il programma del 2017, dopo la partenza della prima tappa da Brescia, prevedeva l'arrivo delle 450 vetture d’epoca, oltre a circa centocinquanta automobili sportive partecipanti al “Ferrari Tribute to Mille Miglia” e al “Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge” da Campodarsego sulla SR 307. La Mille Miglia, la cui prima edizione fu disputata nel 1927, si regala la trentacinquesima edizione rievocativa. La mille Miglia rappresenta sempre di più quello che Enzo Ferrari definì un “museo viaggiante unico al mondo".

LE TAPPE. Le auto partono da Padova per poi transitare a Ferrara, Ravenna, San Marino, Urbino, Gubbio, Perugia e Terni. L’arrivo a Roma è previsto venerdì sera, con la passerella in Via Veneto e il consueto tour notturno nel cuore dell’Urbe. La capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile di vita del nostro Paese ha fatto della Mille Miglia un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo.