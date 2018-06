"Mindfulness per cuori agitati in cerca di pace", incontri a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A partire da giovedì 28 giugno si svolge "Mindfulness per cuori agitati in cerca di pace", tre incontri consecutivi per ripartire da se stessi.

Interverranno:

dott.ssa Amalia Prunotto - psicologa psicoterapeuta

dott.ssa Marianna Martini - psicologa

Dettagli

Quando: 5, 12 e 19 luglio

Dove: Via Bonporti, 38 (campanello PS studio)

Orario: 20.30-22

Info, costi e iscrizioni

marianna.martini.2@gmail.com

amaliaprunotto@gmail.com

sito web