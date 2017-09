Miss AMen Festival Show, il titolo torna in Veneto: argento alla padovana Nicole Cogo

Lunedì, per il quarto anno consecutivo si è svolta la finalissima di Festival Show in Arena di Verona. In tutto sono 102 le ragazze, da tre regioni e da ben 15 province diverse, che hanno partecipato alle 8 tappe di selezione. Una giuria ha decretato la Miss vincitrice di ogni data che ha composto la rosa delle otto finaliste. Nelle 8 precedenti edizioni il titolo è andato una volta in Friuli (2012), una volta in Lombardia (2016) e ben sei volte in Veneto. Nel 2017 il titolo torna in Veneto e per la prima volta arriva nella provincia di Vicenza.

ARGENTO A NICOLE COGO.

Miss AMen Festival Show ‘oro’ 2017 è Anastasia Savciuc, 21 anni, studentessa di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). Si definisce determinata, vorrebbe diventare una sarta. Seconda la padovana già Miss Città Murata 2017 Nicole Cogo, 19 anni, studentessa di Selvazzano Dentro, terza Valeria Zanier, 20enne, universitaria di Marostica (Vicenza) mentre Miss Echos Line Festival Show 2017 è andata alla18enne Diletta Sperotto, padovana di Grantorto.

MUSICA.

Non solo bellezza. Ricco il parterre musicale Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Fausto Leali, Le Vibrazioni, Ermal Meta, Moreno, Nek, Riki, Shade, Sonohra, Thomas, Paola Turci e Nina Zilli. Presenti come madrine per il passaggio di consegne della corona della più bella del Festival Show, la regina del 2016, la bresciana Giulia Gatta e del 2014 la padovana Sofia Pivato.