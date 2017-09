Miss AMen Festival Show, la finalissima in Arena: due bellezze padovane in lizza

Lunedì andrà in scena per il quarto anno consecutivo la finalissima di Festival Show in Arena di Verona. A condurre sarà Giorgia Surina. Ricco il parterre di artisti che dalle ore 20.30 calcheranno il palco dell'anfiteatro, da Benje & Fede a Francesco Gabbani passano per Nek e Nina Zilli, solo per citarne alcuni.

CONCORSO BELLEZZA.

Protagonista non solo la musica ma anche la bellezza con ‘Miss AMen Festival Show 2017’. Per il 2017 AMen, noto brand di gioielli affianca il momento dedicato alle Miss in passerella a Festival Show. Ad ogni tappa di selezione hanno partecipato 14Miss selezionate tra quante hanno inviato l'iscrizione. Una giuria ha decretato la Miss vincitrice di ogni data che ha composto la rosa delle otto finaliste. Lunedì una di loro sarà incoronata Miss AMen 2017. In tutto sono 102 le ragazze, da tre regioni e da ben 15 province diverse, che hanno partecipato alle 8 tappe di selezione. Padovano il gruppo più numeroso con ben 27 ragazze che hanno calcato il palco di Festival Show: due le finaliste. Si tratta di miss AMen Festival Show Bibione 2017: Nicole Cogo,19 anni, studentessa di Selvazzano Dentro e Miss AMen Festival Show Jesolo 2017: Diletta Sperotto, 18 anni, studentessa di Grantorto.

LE FINALISTE.

Nelle 8 precedenti edizioni per due volte il titolo assoluto è andato a Padova, nel 2011 con Laura Telve di Camposampiero e nel 2014 con la cittadellese Sofia Pivato prima ad essere eletta in Arena a Verona. L’elenco completo delle 8 finaliste del 2017: due le vicentine Anastasia Savciuc e Valeria Zanier, due le padovane Nicole Cogo e Diletta Sperotto, la veneziana Diana Marc, la trevigiana Claudia Frasiloaia, la veronese Sabrina Gerhofer e la bresciana Sara Simonetti. Presente come madrina per il passaggio di consegne della corona della più bella del Festival Show, la regina del 2016, la bresciana Giulia Gatta.

BIGLIETTI.

L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l'obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo. Info alla pagina Facebook ‘AMen’ o al 347.4809898. Sono aperte le prenotazioni per ricevere i biglietti omaggio per l’Arena telefonando al numero 895.60.60.665 (costo max della telefonata da rete fissa e da mobile 98 cent./min. Iva inclusa).