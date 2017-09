Miss Città Murata 2017, a vincere la fascia una 19enne studentessa di Selvazzano

Domenica si è svolta la finale del concorso di bellezza Miss Città Murata nella cornice di piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (Treviso) presentata da Eleonora Sorato e Claudio De Stefani. Le 30 finaliste, scelte nelle cinque selezioni, sono giunte sulla passerella tramite fiammanti auto d'epoca. A trionfare una ragazza di Padova, già finalista a Miss Festival Show.

VINCE UNA 19ENNE DI SELVAZZANO.

A vincere la fascia più ambita è stata Nicole Cogo, diciannovenne di Selvazzano studentessa al liceo scientifico di scienze applicate. Miss SmartModa è la ventunenne Anastasia Savciuc che vive a Grumolo delle Abbadesse e lavora nel campo della moda. Gessica Valerio, diciottenne studentessa indirizzo socio sanitario di Marostica (Vicenza), è Miss Ceccato Motors. Le prime tre classificate saranno protagoniste della sfilata e del fashion party Colbacco e Tacco 12 che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo (Belluno) nel ponte dell'Immacolata presso l'Hotel Ambra di Cortina. La fascia di Miss Trevisanalat è stata vinta dalla diciasettenne di Eraclea Elena Bragato che studia al liceo linguistico. Valeria Zanier, studentessa universitaria ventenne di Marostica, ha vinto il titolo di Miss Beauty Store. Miss Allianz Castelfranco è la sedicenne Giorgia Giacomin che studia al Liceo linguistico e abita a San Donà di Piave. Cristina Vacarciuc di Treviso, studentessa diciotenne di marketing e finanza internazionale, ha vinto la fascia di Miss Hotel Fior. Il titolo di Miss Le Numerò è stato vinto dalla diciannovenne Anna Cavalli di Romano d'Ezzelino che studia relazioni internazionali per il marketing.

ALTRA PADOVANA A FASCIA.

La studentessa del liceo artistico Valentina Pecchi, diciottenne che vive a Milano ma nata a Bassano del Grappa, è Miss Nova Modet. Jiamina Zanre, ventenne di Treviso che lavora come impiegata, ha vinto la fascia speciale Miss Bags4Dreams assegnata tramite il contest su Facebook. L'associazione Elegance Eventi, che da quest'anno ha preso in mano il concorso, in questa edizione ha puntato sugli artisti giovani del posto: si sono esibiti infatti sul palcoscenico Elena Murarotto, i ballerini della Cinderella School of Ballet, Nikkò e Giulia Didonè.