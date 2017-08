Miss Festa dello Sport 2017, ben cinque bellezze padovane tra le undici premiate

Martedì sera in una gremitissima piazza Donatori di Sangue a Scorzè (Venezia) è andata in scena l’ottava edizione di Miss Festa dello Sport Scorzè 2017. Ben 11 le fasce assegnate, il titolo assoluto ed 11 fasce sponsor.

PADOVANE. Tra queste Selene Rossi, 17 anni, studentessa di Roncaglia di Ponte San Nicolò è stata omaggiata con la fascia di Miss Big Shop. Si definisce splendente, vorrebbe diventare professoressa di storia dell’arte. Miss Mood Italia è andata invece a Francesca Toffanin, 18 anni, studentessa di Baone. Si definisce esuberante, vorrebbe giare il mondo.

FASCE. E ancora, Miss Open Service a Jessica Zuanetto, 17 anni, studentessa di Villafranca Padovana. Si definisce determinata, vorrebbe tornate in Australia. Miss San Benedetto a Valeria Franceschi, 18 anni, studentessa di Terrassa Padovana. Si definisce solare, adora viaggiare ed infine Miss Ofa è andata a Erika Stevanato, 16 anni, studentessa di Massanzago (Pd). Si definisce solare, vorrebbe diventare una musicista o una modella.

MISS FESTA DELLO SPORT. Il titolo del concorso è andato ad Ilaria Bernardi, 17 anni, studentessa di Favaro Veneto, eletta Miss Festa dello Sport Scorzè 2017. Si definisce romantica, ha l’hobby della palestra, vorrebbe fare la fotomodella. L’organizzazione è stata curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l'obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo. Ha presentato Monica Pitter. Foto di Paolo Stramare.

DIANA MARC. Protagonista in passerella non soltanto la bellezza ma si sono alternati diversi momenti di spettacolo dal cabaret di Giusy Zenere allo spettacolo della scuola di danza Vaganova di Noale. Presente come madrine d’eccezione la trionfatrice assoluta dell’edizione 2016, la veneziana Diana Marc.

SFILATA. Per le 26 ragazze in gara provenienti da tuto il Veneto, le classiche due uscite in abito elegante e costume da bagno ed un flash moda con gli abiti Mood Italia. Acconciature delle Miss by Parrucchieri Inn mentre il trucco è stato curato da Cristina make up.