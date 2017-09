Miss Mamma Italia: vince la 34enne Maia Bitca, sul podio altre otto mamme padovane

A due mesi dalla finale nazionale 2017, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2017”, la bella 33enne friulana Giorgia Granata, ripartono in tutta Italia, le selezioni dell’edizione “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione.

LA VINCITRICE.

A Legnaro le mamme miss sono state protagoniste di una sfilata di moda organizzata dal consorzio “le Vetrine di Legnaro”, mentre alla sera, si è svolta la prima selezione padovana, valida per l’edizione 2018. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Maia Bitca 34 anni, casalinga, di origini moldave, residente a Legnaro, mamma di Alessandra e Marilena, di 6 e 3 anni. Maia è una dolce e simpatica mamma, con capelli neri ed occhi azzurri, alta 1.63 per 53 kg.

TUTTE LE PREMIATE.

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Chiara Perin, 42 anni, casalinga, di Legnaro, mamma di Alessia e Matteo, di 14 ed 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Silvia Bisello, 38 anni, impiegata, di Villafranca Padovana, mamma di Edoardo e Cristiano, di 9 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Simpatia” Antonina Macchi, 27 anni, cassiera, di Castelgomberto (Vi), mamma di Jennifer, Giovanni, Simona e Vanessa, di 7, 6, 4 ed 1 anno;

“Miss Mamma Italiana Solare” Samanta Boscolo Bello Sacchi, 42 anni, estetista, di Sottomarina (Ve), mamma di Lucrezia e Veronica, di 12 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” Agnese Priore, 42 anni, casalinga, di Padova, mamma di Vanessa e Vittorio, di 16 e 13 anni;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” Maria Tanese, 37 anni, o.s.s. di Brugine, mamma di Alessandro ed Emma, di 7 e 2 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a Cinzia Masiero, 52 anni, responsabile amministrativa, di Polverara, mamma di Marco, Mattia e Beatrice, di 26, 18 e 16 anni.

“Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Luigina Dalbò, 53 anni, farmacista, di Pegolotte di Cona (Ve), mamma di Mariangela, Vanessa e Gloria;

“Miss Mamma Italiana Gold Romantica” Elisabetta Cecchetto, 51 anni, cuoca, di Taglio di Po’ (Ro), mamma dei gemelli Mattia e Melissa, di 24 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Chic” Mary Rostella, 47 anni, assistente domiciliare, di Codevigo (Pd), mamma dei gemelli Matteo e Marco, di 16 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sprint” Susy Campanile, 46 anni, parrucchiera, di Legnaro (PD), mamma di Krizia di 20 anni.