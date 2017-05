Miss mamma italiana 2017, selezioni ad Arzergrande: sul podio quattro padovane

Proseguono in tutta Italia le selezioni relative alla nuova edizione di "Miss mamma italiana 2017", concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mdroi di età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "gold" per quelle dai 46 ai 55 anni.

UNA PADOVANA PRIMA CLASSIFICATA. L'ultima selezione si è svolta in piazza Segala ad Arzergrande. Le partecipanti, oltre a sfilare in passerella, hanno sostenuto una prova di abilità, come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Elisabetta Zinato, 45 anni, impiegata, di Arzergrande, sposata con Filippo Piva e mamma di Ludovico Augusto di 6 mesi. Elisabetta è una dolce e simpatica mamma, con capelli castani ed occhi marroni, alta 1.70 per 50 kg.

ALTRE DUE PADOVANE SUL PODIO. Altre due le mamme padovane premiate: "miss mamma italiana fashion" è Meghi Chinello, 29 anni, operaia, di Brugine, mamma di Isabel di 2 anni; "miss mamma italiana solare" è Lucia Vianello, 42 anni, insegnante di scuola primaria, di Piove di Sacco, mamma di Emma Lidia ed Antonio, di 13 ed 8 anni. Staccano un pass per le pre finali del concorso, in programma dal 22 al 25 giugno a Folgaria (Trento), anche due veneziane di Stra: Barbara Monetti, eletta "miss mamma italiana dolcezza", 43 anni, casalinga, di Stra, mamma di Stefano e Marco, di 19 e 15 anni; Monica Ferraresso, "miss mamma italiana eleganza", 43 anni, operaia, di Stra, mamma di Alice di 12 anni.

FASCIA "GOLD". Per la categoria "miss mamma italiana gold", la vittoria assoluta è andata a Carla Franciosi, 52 anni, oss, di Pianiga, mamma di Federico, Giorgia e Francesca, di 26, 23 e 15 anni; mentre Gabriella Buso, 54 anni, casalinga, di Brugine, mamma di Debora, Matteo e Beatrice, di 25, 23 e 19 anni, si è aggiudicata la fascia "miss mamma italiana gold glamour". Per l’occasione, è stata assegnata anche la fascia "miss mamma italiana gold evergreen" (per le mamme con età superiore ai 55 anni) a Vallì Bettin, artigiana, di Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), mamma di Cris di 44 anni. La manifestazione è stata presentata da Lara Biscuola, "miss mamma italiana gold 2016".