Miss mamma italiana, il calendario 2018: protagonista anche una padovana

Nell’area eventi del Grand Hotel Excelsior di Abano Terme, organizzata dalla TE.MA Spettacoli, si è svolta la presentazione ufficiale del calendario 2018 di “Miss Mamma Italiana”. Protagoniste degli scatti sono le 13 vincitrici della finale Nazionale 2017 del concorso, capitanate dalla 33enne friulana Giorgia Granata “Miss Mamma Italiana 2017”. Una pagina del calendario (dicembre 2017), è stata dedicata alle mamme che, nell’arco delle fasi finali del concorso, si sono aggiudicate la fascia “Miss Mamma Italiana simpatia 2017”: tra queste Luana Brocadello casalinga di Arzergrande, mamma di Chiara e Davide, di 15 e 12 anni.

MESE PER MESE.

Il mese di gennaio è andato a Helania Dos Santos Pontes, 36 anni, commessa, di Bologna, mamma di Victor e Vinicius gemelli di 18 anni e Jacopo di 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Glamour 2017”. Nicoletta Baroncini 42 anni rappresenterà febbraio: infermiera professionale, di Bassano Bresciano (Brescia), mamma di Edoardo, Vittorio, Tommaso, Massimiliano e Pietro, di 18, 17, 11, 9 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana radiosa 2017”. A Michela ZIlio 44 anni, casalinga, di Chioggia (Venezia), mamma di Erika di 14 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2017”, sarà marzo. Quindi Ambra Turrioni, 33 enne, casalinga, di Cannara (Perugia), mamma di Camilla e Nicolò gemelli di 5 anni vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana solare 2017” che sarà Aprile. La copertina di maggio è andata ad Enrica Comi, 43enne, ausiliaria, di Missaglia (Lecco), mamma di Alessandro e Beatrice, di 15 e 12 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana sorriso 2017”. Giugno ad Ilaria Giorgini, 34enne, tecnico di radiologia, di Falconara Marittima (Ancona), mamma di Gaia di 6 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Damigelle d'onore 2017”. Luglio a Giorgia Tjasa Granata, 33enne, educatrice alimentare, di Aiello del Friuli (Udine), mamma di Sebastjan e Jeremy, di 4 e 2 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana 2017”. Sua anche la splendida immagine usata in copertina. Quindi agosto con Veronica Grasso, 39 anni, barista, di Vallefoglia (Pesaro Urbino), mamma di Evan e Valentina, di 12 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Eleganza 2017”. Natalya Odud si è prestata per il mese di settembre. 45enne, commerciante, di Lugo (Ravenna), mamma di Liliana di 21 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sprint 2017”. Valentina Pica, 33enne impiegata, di Manoppello (Pescara), mamma di Giada di 4 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana fashion 2017”, ha rappresentato ottobre. Natasha Porta, 44enne casalinga di Sanluri (Medio Campidano), mamma di Riccardo e Rachele, di 21 e 15 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana in gambe 2017” si è prestata per la copertina di novembre in fine Rajaa Afroud, 36 anni, casalinga, di Jesolo (Venezia), mamma di Jasmine, Ryan, Jaqueline e Norah, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana romantica 2017”, che durante gli scatti per la realizzazione del calendario, era in attesa del 5° figlio, ha posato per il mese di dicembre. Gennaio 2019 è stato invece rappresentato da Olga Popa, 31enne ausiliaria, di Bolzano, mamma di Nicolae di 12 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana sposor top 2017”.

SOLIDARIETÀ.

Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del calendario, sono state realizzate da Maurizio Vitali; Valerio Collini; Giampaolo Dissegna; Gianroberto Violini e Giuliana Moroni; mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani; Barbara Stella; Laura Nanni e Rosalba Corradin. Le foto sono opera di Ermes Tazzari e di Enzo Petito. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.