Miss mamma italiana Gold 2017, cinque bellezze padovane tra le pre finaliste

Da venerdì, Staffolo, in provincia di Ancona, ospita le fasi finali della 24° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2017”. In gara anche cinque mamme padovane: Cinzia Masiero, 52enne, responsabile amministrativa, di Polverara: mamma di Marco, Mattia e Beatrice, di 26, 18 e 16 anni. Giulia Gabriella Buso, 54enne, casalinga di Brugine, mamma di Matteo, Debora, Beatrice, 25, 23 e 20 anni; Elena Cerchiaro, 46enne casalinga, di Noventa Padovana, mamma di Tommaso e Sebastiano, di 15 e 12 anni; Viviana Aldrigo, 52 anni, oss, di Este, mamma di Cristina di 25 anni e Sandra Cappellozza 51 anni, oss, di Monselice, mamma di Alberto e Linda, di 28 e 26 anni.

PRE FINALI.

Sono in programma due Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre prove creative e sportive.

FINALE.

Dalla serata di sabato 9 settembre, 18 mamme staccheranno il pass per domenica 10 settembre, dove, sempre al Teatro Comunale, con inizio alle ore 21.30, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2017”. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Staffolo ed è organizzato in collaborazione con la Pro Loco “il Colle del Verdicchio”, il Comitato Verdicchio di Staffolo, il settimanale Confidenze, Winni’s Naturel, Commercianti Indipendenti Conad, Elly calze e collant, Marette costumi ed Oscar Rent. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza – simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme ed è suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui finale si è svolta lo scorso mese di giugno ed ha visto trionfare la bella 33enne friulana Giorgia Granata) e fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni.